Seriál letných podujatí vo Vysokých Tatrách mal rekordnú návštevnosť

Ilustračná snímka. Foto: Tasr/Oliver Ondráš Ilustračná snímka. Foto: Tasr/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 5. septembra (TASR) – Tatranské kultúrne leto (TKL) bolo aj tento rok rekordné. Vedúci oddelenia kultúry a športu na tamojšom Mestskom úrade Ján Bendík informoval, že 13. ročník seriálu letných programov trval 2,5 mesiaca, od 15. júna do 1. septembra. „Dohromady sa konalo 65 programov, v ktorých vystúpilo takmer 500 účinkujúcich z desiatich krajín a navštívilo ich 21.000 divákov, čo je o 2500 viac ako vlani,“ konkretizoval.Vo Vysokých Tatrách zorganizovali štyri festivaly, vrátane jubilejného 15. ročníka divadelného festivalu Stretnutia, či 10. ročníka medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník. Súčasťou série podujatí bolo aj letné kino pod holým nebom, či Tatranská promenáda v rámci Oltimer Rallye Tatry. Divákom organizátori ponúkli 23 rôznych žánrov umenia.Hlavným partnerom TKL bola Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, cez ktorú bolo 85 percent programov financovaných zo štátnej dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR. Zvyšných 15 percent nákladov vykrylo zo svojho rozpočtu mesto Vysoké Tatry. Záver leta patril v parku v Tatranskej Lomnici charitatívnej Tatranskej letnej dražbe.„Napriek tomu, že počasie v lete bolo dosť premenlivé a v Tatrách býva zvlášť nevyspytateľné, tak nám prialo šťastie. Len v dvoch prípadoch sa kvôli zlému počasiu musel plánovaný program presunúť z exteriérov do interiéru. Ukázalo sa však, že návštevníci Vysokých Tatier nemajú problém absolvovať koncerty aj postojačky, s dáždnikmi a pršiplášťami za zlého počasia,“ konštatoval Bendík a dodal, že všetky koncerty TKL boli naživo. Zároveň zdôraznil, že TKL dáva vždy príležitosť aj mladej, pôvodnej slovenskej hudbe s vlastnou tvorbou. Ocenil tiež fakt, že do Tatranskej Kotliny sa festival vrátil po šiestich rokoch.