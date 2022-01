Skupina Inekafe vydala nový singel Málo

Známa slovenská punkrocková kapela Inekafe vydala v čase vianočnom nový singel Málo. Autorom hudby aj textu je líder Vratko Rohoň. Skupina s ním prichádza po siedmich mesiacoch od vydania singlu Všetky skladby sveta, ktorý mal u fanúšikov veľký úspech pri letných koncertoch kapely.





Vo februári tohto roka pripravila kapela pre svojich fanúšikov prekvapenie v podobe vydania CD a DVD Inekafe 25 rokov Symphonic Live in Bratislava. Je záznamom koncertu z 15. januára 2020 v bratislavskom Národnom tenisovom centre."Celý život som sníval, odkedy mám Inekafe, skúsiť robiť pesničky aj v symfonickom prevedení, pretože máme melodické refrény, mnohé pesničky sú na to vhodné. Trvalo presne 25 rokov od vzniku kapely, kým sa to udialo, celé štvrťstoročie, a je to úžasná vec. Je to úžasný projekt, som veľmi rád, že to vzniklo. Som ešte rád tej náhode, že sa to podarilo urobiť ešte v januári roku 2020, keď od marca 2020 všetko zavreli, prišla korona. Nám sa podarilo pred vypredaným Národným tenisovým centrom, pred 5000 ľuďmi, urobiť záznam koncertu. Celý rok 2020 sme to mixovali, mastrovali, strihali, bola to brutálna robota. Celému tímu sa chcem poďakovať, že sa na tom zúčastnili, pretože tento projekt nebol vôbec o peniazoch, bol o obrovskom entuziazme, od skladateľa, cez hudobníkov, cez spevákov, usporiadateľov, zvukárov, postprodukciu, strihačov, televíziu, vďaka ktorej to vzniklo. Som veľmi rád, lebo taký projekt na Slovensku ešte nebol. S kamennou tvárou poviem, že sme prvá punkrocková kapela na svete, čo spravila symfonický projekt, nikto z poppunkovej scény ešte toto neurobil,“ povedal pre TASR líder kapely.Kapela má vydaných sedem albumov, štyri z nich vyšli v poslednom roku na vinylovej LP platni. "Máme sedem radových albumov a všetkých sedem budeme postupne vydávať aj na vinyle," dodal Rohoň.Gitarista, spevák a skladateľ Vratko Rohoň založil v roku 1995 skupinu Inekafe. Prvý oficiálny album Vitaj vydali 4. októbra 1998. Štvrťstoročie na hudobnej scéne oslávila kapela dvoma symfonickými koncertmi 15. januára 2020 v Bratislave a dva dni nato v Prahe.