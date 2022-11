Skupina Inekafe vydáva album Made in Czechoslovakia. Myšlienka vzniku albumu bola už skôr, ale až začiatkom tohto roka sa kapela zavrela do štúdia a nahrala celý album. Výber pesničiek bol zameraný na skladby, ktoré boli hitmi, keď členovia kapely boli malí a pesničky počúvali z rádia. Dnes si na ne zaspomínali, vybrali tie najlepšie a nahrali ich podľa svojho gusta v pop-punkovej podobe.Album obsahuje päť slovenských a päť českých skladieb, sú nimi Chráň svoje bláznovstvá, Paráda, Na lásku nám stačí mono, Severní vítr, Vymyslená, Holky z naší školky, ZRPŠ, Anděl, Mama, kúp mi röntgen a Vč(i)elka Maja. Vychádza digitálne na CD a budúci rok aj na LP nosiči."Chceli sme si splniť náš veľký sen, nahrať známe pesničky, ktoré sme počúvali, keď sme boli malí a navštevovali sme základnú školu v období ČSSR. Vtedy sme počúvali kopec piesní z jedného rádia, lebo doba bola úplne iná ako dnes, nebolo toľko rádií. Aj my sme mali svoje obľúbené piesne a zároveň sme snívali, že aj my budeme slávna kapela. A teraz, po toľkých rokoch, sme sa rozhodli tieto naše obľúbené skladby z detstva, keď už sme teda tá slávna kapela, nahrať po svojom," s úsmevom vysvetľuje Vratko Rohoň nápad albumu.Prvú zo skladieb, Vymyslená od kapely Elán, chalani ponúkli svojim fanúšikom ešte pred mesiacom. Druhou ochutnávkou albumu bola skladba Holky z naší školky, najpredávanejšia pieseň v histórii Československa, ktorej sa predalo cez 2,5 milióna nosičov. Ako tretí singel zároveň s vydaním albumu je známa Hammelovka ZRPŠ."Túto skladbu si pamätám vôbec ako prvú z telky. Keď som ju videl prvýkrát, bol som dieťa, dnes mám deti ja sám a ako rodič chodím na ZRPŠ. Je milé, ako človek rastie spolu so skladbou," doplnil Rohoň.Inekafe sú Vratko Rohoň (spev, gitary), Vladimír Bis (basa, vokály) a Jozef Praženec (bicie, vokály). Budúci rok v januári predstavia piesne z nového albumu na turné Made In Czechoslovakia, ktoré začnú 12. januára v Prahe a ukončia 28. januára v Bratislave.