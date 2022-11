Životopisný film o M. Kocábovi uviedla do kín prezidentka Z. Čaputová

Na výročie Nežnej revolúcie vstúpi do kín celovečerný dokument Michael Kocab – rocker verzus politik. Režisérka Olga Sommerová v ňom divákov bližšie zoznámi s hudobnikom, ktory sa stal aj politikom a obcianskym aktivistom. Na pondelkovej (14. 11.) slávnostnej premiére v Bratislave sa zúčastnila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová a ďalšie osobnosti politického i kultúrneho života.





Podľa Sommerovej film vznikol z vďaky za to, čo Kocáb urobil pre slobodu v Československu. "Bola by som rada, keby sme si možno aj vďaka tomuto filmu uvedomili, pretože pamäť je krátka, ako málo stačilo, a prevrat z totality do demokracie by sa nekonal," zdôraznila na premiére česká režisérka. "Posolstvom filmu je, že sme v roku 1989 získali obrovský dar, ktorý si musíme vážiť a urobiť maximum preto, aby sme si ho udržali. Teraz sme v období veľkej skúšky," poznamenal Kocáb.Kameramanka filmu Olga Špátová vyrastala v 90. rokoch, keď bol na čele štátu Václav Havel. "Počas nakrúcania som si preto každú chvíľu pri Michaelovi uvedomovala, ako som za to vďačná. Verím, že sa naša generácia vďaka nemu, jeho priateľom a spolupracovníkom postaví proti nedemokratickým prvkom v budúcnosti aspoň trochu podobne," uviedla kameramanka snímky. Za Slovensko sa na nej podieľala aj producentka Silvia Panáková. "Michael má u nás veľkú stopu. Nielen že tu tvorí, ale pomohol k odsunu sovietskych vojsk z nášho územia. Bolo to prirodzené, siahnuť po takej téme," vysvetlila.Na slávnostnom večere sa zúčastnili prezidentka Zuzana Čaputová, generál, ktorý dal posledné zbohom sovietskej armáde, Svetozár Naďovič, choreograf a režisér Ondrej Šoth, herec Milan Kňažko či humorista Milan Markovič. "Ďakujem pani prezidentke Čaputovej. Bol to môj sen, aby vystúpila v našom filme a vám všetkým Slovákom závidím takú prezidentku. Vo vašej republike nádherne svieti a je to úžasná štátnička v rámci celej Európy," poznamenal Kocáb.Jeho životopisný dokument prinesie do kín CinemArt 17. novembra.