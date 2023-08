Skupina Inekafe zverejnila punkovú verziu skladby Leto!

Skupina Inekafe zverejnila pôvodnú punkovú verziu skladby Leto!, ktorá je dynamickejšia a rýchlejšia. Autorom oboch verzií je líder bratislavskej kapely Vratko Rohoň, ktorý nakrútil aj videoklip. Punková verzia klipu je ladená do ružova, ale rovnako v nej hrá hlavnú úlohu vzácna Volga 21.



Skladbu Leto! nahrala skupina pred dvoma rokmi v rámci nahrávania poslednej série singlov v aktuálnej zostave Vratko Rohoň, bubeník Dodo Praženec a basgitarista Vlado Bis. Tesne pred zverejnením piesne sa Rohoň ako autor rozhodol, že aranžmán songu je príliš klasický a skladba s takýmto letným textom si zaslúži letnejšie a voľnejšie spracovanie. A tak skladbu Leto! kapela prerobila a nahrala opäť v štúdiu tento rok na jar.



"Pred dvoma rokmi sme boli v štúdiu u Mareka Rakovického a nahrávali sme tri piesne - Všetky skladby sveta, Málo a Leto! A toto leto sme zverejnili pieseň Leto! Ale prišli sme na to, že by sme ju chceli nejako ozvláštniť. Baví nás robiť v rámci poppunku rôzne aranžmány, tak sme Leto! prerobili do poppunkovejšej formy. Keďže stará verzia - čisto rýchla punkovica - už bola nahratá, tak sme sa teraz rozhodli potešiť svojich fanúšikov a dať v strede prázdnin von túto verziu," vysvetľuje autor piesne Rohoň.



Klip k obom verziám nakrútil sám frontman kapely a do hlavnej úlohy obsadil vzácny veterán Volga 21, vyrobený v roku 1958. Volga je s kapelou Inekafe spätá od začiatku, Vratko je dokonca zberateľom týchto veteránov. Oba klipy na pieseň Leto! sa odlišujú len inou farebnosťou.