Skupina Katrina & The Waves sa predstaví v Bratislave

Na snímke líderka kapely Katrina Elizabeth Leskanich. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Bratislava 24. augusta (TASR) – Známa britsko-americká skupina Katrina & The Waves sa premiérovo predstaví na Slovensku. V bratislavskej Eurovia aréne uvedie 13. novembra svoje najväčšie hity. Sekundovať jej budú český spevák a skladateľ Jaroslav Uhlíř a domáca kapela Desmod. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.Katrina & the Waves sú na scéne od roku 1981, lídrom kapely je Američanka Katrina Elizabeth Leskanich (1960). Rok nato vydali debutovú platňu Shock Horro. Prvý veľký úspech im priniesol druhý album Walking on Sunshine v roku 1983 s rovnomenným hitom, ktorý sa v singlovej hitparáde dostal do prvej desiatky a získal nomináciu na cenu Grammy. V roku 1997 vyhrali piesňovú súťaž Eurovision Song Contest so skladbou Love Shine a Light. V singlovom rebríčku sa dostala na tretie miesto, čo bol najväčší hitparádový úspech tejto formácie. Na svojom konte majú dnes desať štúdiových albumov a päť výberoviek.uviedla pre médiá speváčka.Druhým účinkujúcim na trojkoncerte 13. novembra bude obľúbený český skladateľ populárnej a filmovej hudby, herec, spevák, komik a klavirista Jaroslav Uhlíř. Začínal v kaviarňach, potom účinkoval v skupine Faraon, kde sa zoznámil s Karlom Šípom, neskôr aj so Zdeňkom Svěrákom, s ktorým spolupracuje dodnes. Jaroslav Uhlíř má na konte viacero rozprávkových a filmových piesní z filmov S čerty nejsou žerty, Ať žijí duchové alebo Vrchní, prchni!Chýbať nemôže ani slovenská scéna, ktorú zastúpi jedna z našich najlepších kapiel, skupina Desmod.uviedol pre médiá líder skupiny Desmod Mário Kuly Kollár.