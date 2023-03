Skupina Korben Dallas pripravuje klubové turné

Skupina Korben Dallas sa na jar vráti do klubov, kde naposledy odprezentuje vlaňajší album Deti rýb. V marci a apríli zahrá skupina v šiestich slovenských mestách, v ktorých zatiaľ skladby z nového albumu nezazneli. TASR o tom informoval PR manažér kapely Matúš Németh.Kapela začína 17. marca v Brezne, ďalšími zastávkami budú Poprad (18. 3.), Prievidza (31. 3.), Púchov (1. 4.), Bratislava (27. 4.), Zvolen (28. 4.) a Ružomberok (29. 4.)."Na koncerty sa veľmi tešíme. Repertoár už máme úplne vžitý, môžeme si ho na pódiu užiť a objavovať nové nuansy. Na druhej strane nás ešte neomrzel a je v ňom energia," hovorí frontman kapely Juraj Benetin.Album Deti rýb sa dočkal mimoriadne pozitívneho prijatia zo strany kritikov aj poslucháčov. Bol nominovaný na Cenu Nadácie Tatra banky, spolu s albumami Richarda Müllera a Miroslava Žbirku je nominovaný na Cenu Anděl v kategórii slovenský album a získal tiež dve nominácie na Radio_Head Awards za najlepší album podľa poslucháčov aj podľa kritikov."Je to pre nás česť. Dúfame, že aj vďaka týmto referenciám si k našej hudbe nájde cestu čo najviac ľudí. Zároveň je príjemné vedieť, že dokážeme osloviť taký široký a pestrý okruh ľudí," hovorí bubeník Ozo Guttler.Skupina už pripravuje ďalšie projekty. "Na jeseň pripravujeme špeciálny koncertný program, o ktorom zatiaľ nemôžeme prezradiť viac. A pomaly sme začali pripravovať aj materiál na nový album, ktorý by sme radi vydali v roku 2024," hovorí basgitarista Lukáš Fila.