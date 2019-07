Skupina Kryštof sa predstaví na Cibula Feste v Holíči

Na archívnej snímke spevák skupiny Kryštof Richard Krajčo. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 17. júla (TASR) – Už po jedenástykrát privíta fanúšikov slovenskej a českej hudobnej scény Cibula Fest, ktorý svoj stan rozloží v dňoch 18. až 21. júla na letisku v Holíči. Festivalové brány sa otvárajú už vo štvrtok 18. júla o 12.00 h a počas troch dní sa na troch pódiách vystrieda takmer 60 kapiel, interpretov či DJ-ov. TASR o tom informoval PR manažér Dodo Mikláš.Jedným z headlinerov bude skupina Kryštof, ktorá odohrá svoj koncert v piatok 19. júla. Bude to ich jediné vystúpenie v rámci leta na Slovensku. Kryštof na tomto festivale vystúpil aj v minulosti, tentokrát to bude naozaj výnimočné. Do Holíča totiž prinesie svoju šou, ktorá sa do histórie českej pop music zapísala veľkými písmenami a vyšla aj na DVD nosiči.tvrdí frontman kapely Richard Krajčo. Do Holíča tak smeruje niekoľko kamiónov s technikou a Krajčo sľubuje najlepší koncert, aký kedy na Slovensku odohrali.Okrem jednej z najlepších českých kapiel posledných rokov si budú môcť návštevníci Cibula Festu vychutnať aj vystúpenia takých hviezd ako Iné Kafe, Peter Nagy, Dalibor Janda, Kali, Polemic, Gladiátor, Mandrage, Smola a hrušky, Bijouterier či jednej z najlepších svetových Queen performance kapiel – Queenie a ich Relived Show. Po ročnej prestávke sa do Holíča vracia aj Motozóna s Rock Stage a chýbať nebude ani Cool Arena, kde si na svoje prídu najmä fanúšikovia hip-hopu a reggae.uviedol pre médiá organizátor festivalu Vladimír Chrenka.