Video: Sima Martausová predstavuje nový singel Za život v hore

Na archívnej snímke Sima Martausová. Foto: Archív Simy Martausovej

Bratislava 17. júla – Sima Martausová prichádza s novou skladbou, ktorej dala názov Za život v hore. Vyjadruje v nej osobný názor, že napriek luxusu a pôžitkom sa dá všetko robiť aj s úctou a rešpektom k prirodzeným zákonom prírody a života v nej. K novej skladbe už vznikol aj videoklip. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Eva Sládková.„K zloženiu piesne Za život v hore ma inšpirovalo to, že som si uvedomila, že niektorý druh luxusu alebo pôžitkov môže síce vyzerať lákavo, ale v konečnom dôsledku niekomu ubližuje. Napríklad zvieratám, ktoré ten luxus akože majú priniesť. Možno ani nevieme, čo všetko si museli vytrpieť zvieratá alebo aj iní ľudia pre to, aby si niekto z nás mohol dopriať niečo, čo ani k šťastiu nepotrebuje. Je to len môj osobný názor, ktorý nikomu nevtláčam, ale chcem ho spievať a hovoriť. Napríklad aj o biznise s cibetkovými kávičkami, kožuchovým luxusom alebo o niektorých praktikách, čo robia zvieratkám v cirkusoch,“ vysvetľuje Sima Martausová.Sima však nevidí svet čiernobielo a vie napríklad aj to, že sú i zoologické záhrady, ktoré robia užitočnú prácu. V jednej takej vznikol aj klip k tejto skladbe.„Ja neodsudzujem ľudí, ktorí tie cibetkové kávy pijú, ani tých, ktorí majú ZOO, alebo tam chodia. Sú aj krásne ZOO, kde sa starajú o zvieratká, ktoré by inak neprežili, alebo o také, ktoré boli týrané v cirkusoch. Dokonca sú i také cirkusy, kde vedia zaujať bez toho, že by mali na reťaziach utrápeného medveďa. Časť klipu sme nakrúcali s dievčatami z Ladylicious a Pseudoart Creative v jednej príkladnej ZOO a druhú časť na Lomnickom štíte s chlapcami, ktorí mi točili takmer všetky predošlé klipy. Na zábery na Lomnickom štíte som vzala so sebou aj kámošky Jaroslavu Wurll Kocanovú a Marušku Jeňovú, ktorá fotila a robila backstage-video. Zostrihal ho potom Aďo Jenčo,“ dodala Sima.Sympatická speváčka a skladateľka je známa tým, že miluje prírodu, hory a tak aj v lete bude relaxovať turistikou. „Najradšej mám naše hory. Chodím síce aj do zahraničia, ale slovenské sú naj. Dovolenkovať budem aj na Slovensku, no v auguste sa chystám do Švajčiarska. Ako inak, do hôr,“ dodala speváčka.