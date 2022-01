Skupina Massriot prichádza s novým albumom

Robo Šimko so skupinou Massriot vydali nový, v poradí piaty štúdiový album s názvom Bude to fajn. Album prináša zmenu štýlu, z platne je síce počuť aj rockové vplyvy, rockeri z východu prešli k štýlu známemu ako Indie folk. Tvrdé zvuky elektrických gitár a razantných bubnov vystriedali zvuky akustických gitár a hudobných nástrojov, medzi nimi sú bendžo, mandolína, cimbal, husle či ústna harmonika. Celá nahrávka je navyše doplnená aj jemnou dávkou elektroniky. TASR o tom informovala PR manažérka skupiny Betty Benőová.





"Som nesmierne hrdý na prácu, ktorú sme s Miškom a Jankom odviedli. Viem, trvalo to dlho, ale výsledok stojí za to. Chceli sme dať ľuďom viac než nejaké pekné pesničky. Áno, sú tam aj piesne o láske, ale aj tie písal život sám. Okrem nich tam ale poslucháč nájde nádej, posolstvo ľudskosti, obrovské myšlienky o láske k prírode a návody na šťastnejší a plnohodnotnejší život. To dáva nášmu najnovšiemu albumu veľkú pridanú hodnotu," uviedli pre médiá Robo Šimko a bubeník Ján Borčík.Na albume je aj niekoľko singlov, ktoré boli predzvesťou jeho vydania, sú nimi skladby Bude to fajn, Stovky kilometrov ciest a Sila. Ako bonusová skladba je maďarská verzia ich debutového singla s rovnomenným názvom Bude to fajn. Okrem týchto piesní je tam ďalších desať skladieb v novom štýle a jedna pieseň s názvom Bang!, ktorá je od všetkých odlišná."Rocková muzika nás baví, patrí do nášho života a aj textovo je to pieseň, ktorá ostro kritizuje nezmyselnosť tejto doby. Zároveň však na svojom konci ponúka nádej, takže nám prišlo vhodné, okoreniť tento song tvrdými gitarami," dodáva k skladbe basgitarista skupiny Michal Mitrík.