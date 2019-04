Skupina Metalinda nahrala v rockovej podobe aj českú hymnu

Metalinda, archívna snímka. Foto: TASR Metalinda, archívna snímka. Foto: TASR

Košice 24. apríla (TASR) – Kapela Metalinda po rockovej verzii slovenskej hymny, ktorá vzbudila pozitívny ohlas fanúšikov, obliekla najnovšie do rockového šatu aj českú hymnu. Obe skladby sú na novom albume skupiny s názvom Moja hviezda žije, ktorý vyšiel na Veľkonočný pondelok (22. 4.)."Nahrávka Kde domov můj vznikla na podnet českých fanúšikov, ktorí sa zamilovali do nášho stvárnenia Nad Tatrou sa blýska a pýtali sa, kedy nahráme aj rockovú verziu ich hymny. V jednom rozhovore sme sľúbili, že ak naša verzia hymny bude mať minimálne milión zhliadnutí, spravíme aj českú. Sľub daný bratom Čechom sme dodržali a česká hymna je tu aj s klipom," vraví líder kapely Peter Sámel.Slovenská hymna v podaní Metalindy vznikla v roku 2017 a na sociálnych sieťach má aktuálne spolu zhruba päť miliónov zhliadnutí. Klip k jej českej sestre nakrúcala kapela na Sandbergu pri Bratislave."Do českej hymny sme vložili veľké srdce a dušu, pracovali sme na nej s obrovským citom a Andy ju pekne naspieval. Som rád, že sme Kde domov můj nahrali, lebo my sme mali veľmi radi náš spoločný štát. Chodí za nami veľa fanúšikov s tým, že škoda, že sa Československo rozdelilo. Teraz budeme hrať na koncertoch našu i českú hymnu a nikto už nebude ukrátený," hovorí Sámel.Takisto ako pri slovenskej hymne, i pri českej Metalinda použila celý text piesne, ktorý bežnému poslucháčovi nie je až tak známy. "Česká hymna je krásna, má pompézny, veľkolepý text Josefa Kajetána Tyla, zdôrazňujúci krásu českej krajiny. Pri jej spievaní v štúdiu som cítil hrdosť a úctu, pretože Česká republika je mi blízka, cítim sa v nej byť doma. My sme sa do skladby snažili vložiť hlavne ten správny výraz, keďže je veľmi ťažké spievať hymnu inej krajiny," vyznal sa spevák Andy Hudák.Nový album kapely má poradové číslo 16 a je výsledkom päťročnej práce v štúdiu kvarteta muzikantov Peter Sámel, Andy Hudák, Fero Gašparík a Peter Kollár. "Na cédečku sa nachádza dvadsať pesničiek, takže je to počtom skladieb akoby dvojalbum. Šestnásť skladieb je celkom nových a pridali sme k nim aj štyri bonusy, všetko sú hymny - slovenská, česká, hymna Turčianskych Teplíc a hymna, ktorú sme nahrali pre Harley Davidson," predstavil novinku gitarista Peter Sámel. Oproti predchádzajúcim albumom podľa neho skupina trocha pritvrdila, na druhej strane však pribudli sláčikové nástroje - husle, viola a violončelo.Andy Hudák je spevákom Metalindy už štvrtú sezónu, ale Moja hviezda žije je pre neho zatiaľ prvým albumom, ktorý v legendárnej skupine naspieval. "Na svoje si príde široké spektrum poslucháčov, album je naozaj rôznorodý. Okrem poriadnych rockových 'peciek' tam nájdu aj pekné, baladické skladby," priblížil.Ako TASR za skupinu informovala Natália Novotná, kapela s albumom vyrazí na turné 35 rokov Metalindy, pričom krst cédečka bude na každom koncerte.