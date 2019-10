Skupina Mirai vydáva nový album Arigató

Skupina MIRAI. Foto: Archív skupiny MIRAI. Foto: Archív skupiny MIRAI.

Bratislava 8. októbra (TASR) – Česká skupina Mirai vydala nový, v poradí druhý štúdiový album. Arigató v japončine znamená ďakujem a Arigató je aj názov druhej štúdiovky tejto populárnej českej formácie. Prichádzajú s ním po dvoch rokoch od vydania debutovej platne s názvom Konnichiwa.Novinkový album ponúka jedenásť piesní, sú nimi Otchi, Chci tě mít do rána, Hometown, I přes to všechno, Achillova pata, Pojď ke mně blíž, Yahoda, Byt (vystěhovanej), My 2 spolu, Billboardy, Chci tančit (Live acoustic). Už v januári vydali prvý singel Otchi, ktorý bol predzvesťou albumu, druhým singlom bol Hometown.povedal pre TASR líder Mirai Navrátil a dodal:K jedenástim piesňam na novom albume Mirai Navrátil doplnil:Kapela Mirai je na scéne od roku 2014, pochádza z Frýdku-Místku, jej lídrom, spevákom a gitaristom je Mirai Navrátil. Do troch rokov vyrastal v Japonsku, jeho matka je Japonka a otec je Čech. Japončina je tak dôležitou súčasťou jeho života, preto aj názvy albumov sú v japončine. Ďalšími členmi kapely sú bubeník Šimon Bílý, ktorý s Miraiom hral už v skupine Dolls In The Factory, basový gitarista Michal Stuhlík a gitarista Tomáš Javůrek. Prvý singel Dítě robotí vydali Mirai na začiatku roka 2015, po ňom to bola skladba Souznění. Tretí song Cesta z města im priniesol prvý úspech. V júni 2015 vydali aj rovnomennú EP platňu Cesta z města. Bodovali aj s piesňou Divadlo. V októbri 2017 vydali debutový album Konnichiwa (Dobrý deň). Získali zaň cenu Anděl ako objav roku 2017 aj cenu Český slávik Mattoni ako objav roka. Za pieseň Když nemůžeš získali Slávika ako najstreamovejšia skladba a najlepšia skladba poslucháčov Rádia Impulz. V januári 2019 vydali singel Otchi, v auguste druhý singel Hometown a v závere septembra druhý album Arigató, na ktorom sa obe piesne nachádzajú.Na jeseň predstaví skupina novinkový album na turné a prvýkrát zamieri do veľkých sál. Mirai Tour 2019 začnú 15. novembra v Herálci, ďalšími zastávkami budú 21. novembra Bratislava, Ostrava (22. 11.), Brno (26. a 27. 11.) a Praha 3. decembra.