Režisér Luc Besson čelí obivneniu zo znásilnenia, tvrdenia herečky Sand Van Roy odmieta

Luc Besson

Režisér, scenárista a producent nakrútil snímky ako napríklad Metro (1985), Magická hlbočina (1988), Brutálna Nikita (1990), Leon (1994), Piaty element (1997), Posol: Príbeh Johanky z Arku (1999), Angel-A (2005), Artur a Minimojovia (2006), Arthur a Maltazardova pomsta (2009), Tajomstvo múmie (2010), Arthur a súboj dvoch svetov (2010), Mafiánovci (2013), Lucy (2014), Valerian a mesto tisícich planét (2017) či Anna (2019), pričom pre všetky napísal aj scenáre.



Okrem toho je tiež autorom alebo spoluautorom scenárov filmov ako Taxi (1998), Taxi, taxi (2000), Wasabi (2001), Kuriér (2002), Taxi 2003 (2003), Purpurové rieky 2 (2004), Okrsok 13 (2004), Utrhnutý z reťaze (2005), Kuriér 2 (2005), 96 hodín (2008), Kuriér 3 (2008), 96 hodín: Odplata (2012), 96 hodín: Zúčtovanie (2014), 3 dni na zabitie (2014), Zakázaná zóna (2014) alebo Kuriér: Reštart (2015).

Sand Van Roy

hrala v Bessonovom filme Valerian a mesto tisícich planét a tiež v snímke Taxi 5 (2018), ktorú Besson produkoval.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.10.2019 (Webnoviny.sk) - Známy francúzsky režisér a scenárista Luc Besson v utorok odmietol obvinenia zo znásilnenia, ktoré proti nemu vzniesla holandsko-belgická herečka Sand Van Roy.Tá tvrdí, že ju režisér znásilnil a nadrogoval, a to opakovane. Besson v utorok vyhlásil, že sú to "výmysly", pripustil však, že s ňou mal pomer."Je to totálna a absolútna lož. Nikdy v živote som nikoho neznásilnil," povedal Besson v rozhovore pre francúzsku spravodajskú televíziu BMF TV. Šlo pritom o jeho prvé verejné vyjadrenie ku kauze, ktorá je na svete už od minulého roku.Sand Van Roy najskôr v máji 2018 obvinila Bessona z toho, že ju nadrogoval a znásilnil v parížskom hoteli. Parížsky súd najskôr tento prípad odložil s tým, že pre jej tvrdenia neexistujú dôkazy.Teraz ho však opätovne otvoril po tom, ako Sand Van Roy vzniesla voči režisérovi nové obvinenia. Besson ju podľa jej tvrdenia znásilnil opakovane v priebehu dvoch rokov.Informácie pochádzajú z webstránky britskej spoločnosti BBC a z archívu agentúry SITA.