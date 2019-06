Skupina No Name prichádza s novým kresleným klipom k piesni Všetko

Na archívnej snímke člen skupiny No Name Igor Timko. Foto: TASR/Bohdan Kopčák Foto: TASR/Bohdan Kopčák

Bratislava 12. júna (TASR) - Skupina No Name uzatvára 22 rokov na hudobnej scéne novým kresleným klipom. Obrazovú podobu dostala skladba Všetko z úspešného albumu S láskou. Ponúka vesmírny príbeh s No Name kozmonautmi, ktorí štartujú z vlastného kozmodrómu v Košiciach. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.vysvetľuje líder skupiny Igor Timko.V klipe si zahrala kompletná pôvodná zostava kapely Igor Timko (spev), Dušan Timko (gitara), Ivan Timko (bicie), Roman Timko (gitara), Zoli Šallai (klávesy) a Viliam Gutray (basgitara).dodáva Timko.Skladba Všetko pochádza z albumu S Láskou, jej autormi sú Roman Timko, Dušan Timko, Igor Timko a Zoli Šallai. Videoklip je vlastne poetickým vyjadrením ostatných 22 rokov kapely.doplnil Igor Timko.Kapela No Name pokračuje ďalej s novým basgitaristom Martinom Gašparom, ktorého si kapela prizvala na nedávno ukončené akustické turné. Z dôvodu nabitého kalendára však teraz nemohol, a tak vyskúšala aj Pavla Jakaba, bývalého basgitaristu kapely Nocadeň. Timkovci teraz finalizujú audiozáznam z turné, ktoré vydajú ako 2CD.