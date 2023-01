Skupina Olympic oslavuje 60 na turné a hrá ako za mlada

Legendárna československá a dnes česká skupina Olympic oslavuje 60 rokov na hudobnej scéne. Oslavuje ich v spoločnosti českých a slovenských fanúšikov na koncertnom Olympic 60 respect.tour 1963 – 2023 vlak, co nikde nestaví. V rámci turné má pripravených desať koncertov na Slovensku, po Poprade, Žiline a Michalovciach bol štvrtou zastávkou Prešov. Olympic a ich hostí Martu Jandovú a skupinu Desmod privítalo s nadšením viac ako štyri tisíc fanúšikov.



Líder Petr Janda sľúbil hudobný prierez celou érou kapely, začali skladbou Vlak, co nikde nestaví, po nej to boli skladby Snad jsem to zavinil já, Pták Rosomák. Pri hite Osmý den sa s hlasivkami pripojila prvýkrát celá športová hala. Tí odvážnejší využili voľné miesto aj na tancovanie, či už pri pesničkách Pálim tvář, Já, Nebezpečná postava, trojica Bon soir mademoiselle Paris, Kufr a Otázky zaznela z pódia v akustickej verzii. Ďalšiu sériu v playliste tvorili Jako za mlada, Slzy tvý mámy, Dynamit, Když ti svítí zelená, Já nejsem zlej a Kanagom. Celé hľadisko sa nechalo počuť pri hite Okno mé lásky, aj prvej úspešnej piesni Dej mi víc své lásky. V tak skvelej atmosfére bolo standing ovation zaslúžené a z pódia sa nedá odísť. Odmenou boli prídavky Jasná správa a Dědečkův duch, tie si už vypočuli a zaspievali diváci postojačky. Olympic sa v duchu jednej z pesničiek predstavil "jako za mlada". A to kapelník Petr Janda má už úctyhodných 80 a medzi sedemdesiatnikov patrí už aj basgitarista Milan Broum.



K úspechu večera prispeli aj hostia koncertu, Marta Jandová so svojou kapelou a skupina Desmod. Marta Jandová ponúkla skladby zo svojho albumu Barvy, medzi nimi Cesta kolem světa, Barvy, Holka rozmazlená či Křídla. Desmod na čele s Máriom Kulym Kollárom zahrala hity Možno mi odpustíš, Chýbanie, To nie je možné, Vyrobená pre mňa, ...na tebe závislý či Niekto ti to povie skôr než ja.

https://www.ticketportal.sk/NEvent/Respect-tour-Olympic-60?ID_partner=60



"Otcove pesničky som vnímala tak od šiestich rokov, niežeby otec ich doma vyspevoval, ale stále hral na gitaru, čo je údel muzikanta. Prvé koncerty som začala vnímať, keď nás mama zobrala na vianočný koncert do Lucerny. Ešte týždeň po koncerte som mala ten pocit, že mám slávneho otca, že môj otec je hviezda. Potom to bol opäť obyčajný otec, až do ďalšieho vianočného koncertu Olympicu," povedala Marta Jandová.



"Pesničky skupiny Olympic sme počúvali a vyrastali na nich. Z rádia sme najviac registrovali skladbu Slzy tvý mámy a neskôr aj viacero hitov. My sme s Olympicom už hrali a teraz, keď nás promotér oslovil, či nechceme s nimi opäť vystúpiť, veľmi sme sa potešili," uviedol líder Mário Kuly Kollár.



"Ja som prišiel do kapely v júni 1963, ale ona už hrala minimálne rok predtým. Tie kapely vznikali v hostincoch, po bytoch, nikto si nemyslel, že to vydrží tak dlho. Keď sme pred desiatimi rokmi oslavovali 50 rokov Olympicu, tak som písal knihu, venoval som tomu veľa času. Je ale viac o mne a mojej rodine, než o kapele," doplnil líder Petr Janda.

https://www.ticketportal.sk/NEvent/Respect-tour-Olympic-60?ID_partner=60