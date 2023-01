Ôsmy div sveta. Čarovný príbeh z New Yorku v 19.storočí

Vtedy to bolo najbohatšie, najfascinujúcejšie a najpokrokovejšie mesto na svete....ale prialo len istým ľuďom. Určite nie ženám. A presne o tom je tento krásny príbeh.

„Od žien sa stále očakávalo, že budú stáť niekde v úzadí, pýtať si od mužov vreckové a vychovávať deti. Aj tu sa však objavilo niekoľko rebeliek. Jednou z nich je aj hrdinka tejto knihy, ktorá sa volá Rose. Je pevne odhodlaná stať sa architektkou a vyniknúť v profesii, ktorej vládnu muži,“ približuje príbeh autorka Tania Farrelly.

New York, 1897. Najbohatšie mesto sveta.

Od krásnej a privilegovanej Rose Kingsburyovej-Smithovej sa neočakáva viac (a ani menej), než to, že sa podriadi prísnej spoločenskej etikete a vydá sa za „muža dobrých mravov“. No mladá rebelka, ktorá túži na panoráme rastúceho Manhattanu zanechať vlastnú stopu, sa neponáhľa pod čepiec. Má v úmysle kráčať v otcových šľapajach a stať sa uznávanou architektkou. Krádež vzácneho rodinného dedičstva však uvrhne Kingsburyovcov-Smithovcov na pokraj krachu a iba Rose ich môže zachrániť. Zvolí si manželstvo ako obchodnú transakciu alebo ostane verná svojim ideálom o ženskej rovnoprávnosti a slobode?

Záhadný Ethan Salt má dni svojej cirkusovej slávy dávno za sebou. S milovanou slonicou Daisy žije pokojne na Coney Islande a venuje sa záchrane týraných cirkusových zvierat. Snaží sa získať peniaze na založenie vlastného zverinca, ale obáva sa, že tento sen sa mu nikdy nesplní. Až kým mu do života nezasiahne náhodné stretnutie s nádejnou mladou architektkou.

Zoči-voči zdrvujúcim predsudkom a zrade musí Rose zistiť, ako využiť svoj najväčší potenciál, aby ochránila všetko, čo je jej drahé.

Autorka Tania Farrelly o svojej knihe:

Silný a inšpirujúci príbeh mladej dievčiny, ktorú okolnosti postavia pred zásadné životné rozhodnutie: obetuje svoj sen pre rodinu, alebo obetuje rodinu pre dosiahnutie svojho sna? Existuje zlatá stredná cesta? „Táto kniha je určená milovníkom historických románov, dievčatám s veľkými ambíciami, ľuďom, ktorí radi čítajú o obdobiach veľkých kultúrnych zmien, priemyselných zmien, a o úlohe, ktorú v nich zohrali ženy. Ak to znie ako vaša šálka kávy, naozaj dúfam, že sa vám Ôsmy div sveta bude páčiť,“ odkazuje autorka Tania Farrelly.

Tania Farrelly sa viac ako 30 rokov venovala práci v najprestížnejších austrálskych reklamných agentúrach. Už odmalička ju fascinovali historické romány a možnosť oživiť minulý svet pomocou nápaditých a predovšetkým odvážnych ženských postáv. Ôsmy div sveta je jej autorská prvotina, vychádza vo vydavateľstve Ikar.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Boris Farkaš:

Milan Buno, knižný publicista