Skupina Para pripravuje Na ceste Tour 2023

Populárna skupina Para nahrala novú pieseň, ktorá je zároveň titulnou piesňou k celovečernému filmu Villa Lucia. Novinka sa volá Na ceste a kapela ju naživo predstaví aj na rovnomennom jarnom klubovom turné.





Novú pieseň kapela predstaví aj na jarnom klubovom turné Na ceste Tour, koncertný repertoár bude tvoriť prierez hitov vrátane nových skladieb, ktoré Para nahráva na svoj pripravovaný album. Začínajú 30. marca v Brne, ďalšími zastávkami budú Piešťany (31. 3.), Bytča (1. 4.), Zvolen (6. 4.), Košice (7. 4.), Prešov (8. 4.), Skalica (15. 4.), Banská Bystrica (21. 4.) a Trenčín (22. 4.).Na novej skladbe, podobne ako pri úspešnom songu To okolo nás, skupina opäť spolupracovala s Janou Kirschner a zakladajúcim členom Pary Matejom Starkovom. Ten do skladby v štúdiu Birdland Studios nahral aj svoj gitarový part. O text sa postaral Matúš Vallo spoločne s Janou Kirschner.Videoklip k novinke sa nakrúcal v Bratislave. Jeho režisérom je Michal Kollár, ktorý do klipu okrem Laskyho obsadil aj jednu z postáv filmu Villa Lucia, obľúbeného českého herca Zdeňka Godlu."Nás čaká Na ceste Tour, aj preto sme nazvali pesničku Na ceste, aby sa to hodilo k turné. Budeme hrať nové veci, vyskúšame aj tie ďalšie, možno urobiť aj nejaké aranžmány a skúšať, ako znejú. V lete chceme nahrávať. Teda zahráme aj úplne nové pesničky a možno prearanžujeme niektoré staré, ktoré nás už nebavia, lebo niekedy hráš pesničku 20 rokov. Ľudia to chcú, ale teba to až tak nebaví hrať v tom pôvodnom texte," povedal spevák a líder skupiny Para Tomáš Šedivý, každému známy pod menom Lasky.