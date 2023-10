Skupina Peter Bič Project predstavuje novinku Len sa smej

Skupina Peter Bič Project vydala na začiatku septembra na vinylovej platni kompiláciu hitov s názvom To najlepšie z nás. V závere septembra pridáva aj novinku s názvom Len sa smej. Hudbu zložil kapelník Peter Bič, text piesne napísal Vlado Krausz. Ku skladbe nakrútili aj videoklip, ktorého režisérom je Peter Rončík.





"Táto pieseň sa mi prisnila, keď sme boli na dovolenke, bolo to deň po mojich narodeninách. Zobudil som sa v noci, že mi ide v hlave 'Len sa smej, nedaj sa zraziť na kolená, len sa smej.' Ráno som sa zobudil a našťastie mi táto pieseň ostala v hlave, tak som si to hneď nahral na telefón. Zavolal som Vladovi Krauszovi, že je tu taký nápad aj taký text a bol by som rád, aby sme po tej dobe temna nahrali niečo veselé, na čom sa budú ľudia baviť a užívať si to od rána do večera," povedal pre TASR Peter Bič.Zároveň so skladbou predstavila skupina aj videoklip. "Tento videoklip sme natáčali v Prešove na niekoľkých miestach. Celý je taký veselý, myslím si, že sa to celé spojilo veľmi dobre. A dobre sa aj nakrúcalo, bola pohoda a veľmi profesionálny prístup. Bola to zábava, ako celá táto pieseň," dodala speváčka skupiny Viktória Vargová.Novú pieseň zahrá kapela už na nadchádzajúcom jesennom turné, ktoré sa začína 6. novembra v Spišskej Novej Vsi.Len sa smej klip: