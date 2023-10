Slovensko-český film Svetlonoc vstúpil do amerických kín

Slovensko-český film režisérky Terezy Nvotovej Svetlonoc vstúpil do amerických kín. "Od víťaznej premiéry v Locarne bol uvedený na viac ako 40 medzinárodných festivaloch po celom svete, kde získal niekoľko cien. Festivalový úspech vyústil do distribučného predaja Svetlonoci do teritórií, kam sa zvyčajne tuzemské filmy nedostanú, ako je napríklad USA, Južná Kórea, Japonsko, Nemecko, ale aj Portugalsko a Poľsko," hovorí Jana Studená z distribučnej spoločnosti Forum Film.





Dodáva, že severoamerická distribučná premiéra Svetlonoci sa odohrala pred pár dňami v New Yorku za účasti režisérky filmu a hlavnej predstaviteľky Natálie Germáni, ktorá stvárnila postavu Šarloty. Film si od amerických kritikov vyslúžil pozitívny ohlas. Podľa ich vyjadrení ide o "chytrý, emocionálne pôsobivý film, ktorý ukazuje, akým mocným nástrojom môže byť žáner folk horor pre riešenie naliehavých problémov dnešnej doby".Studená ďalej uvádza, že americká filmová kritika porovnáva slovensko-českú snímku Svetlonoc so slávnymi psychologickými horormi ako Čarodejnice alebo Homár. Kritici sa zhodujú, že "obrazová zložka filmu je tak ohromujúca a silná, že vo vás zostane ešte dlho po skončení filmu". Tiež vyzdvihujú herecké výkony a celkové vyznenie."V čase, keď je všetko online, je skvelé zažiť projekciu svojho filmu na plátne a osobne zdieľať s divákmi pocity a dojmy. Veľa Američanov mi povedalo, že je to prvý film zo Slovenska a Česka, ktorý kedy videli, a boli z neho nadšení," komentovala režisérka newyorskú premiéru.Svetlonoc rozpráva príbeh Šarloty, ktorá ako osemročná omylom zhodí svoju mladšiu sestru zo skaly a keď si uvedomí, čo vykonala, vydesí sa a utečie z domu. Naspäť sa vracia už ako dospelá žena. Ubytuje sa v chalupe v horách, ktorej sa miestni boja. Kedysi v nej žila žena, o ktorej sa hovorilo, že je čarodejnica. Šarlota na bosorky neverí, ale keď zistí, že sa u tejto ženy kedysi našlo malé dieťa, začne sa o príbeh zaujímať a dúfať, že by to mohla byť jej sestra, ktorá pád zo skaly prežila. Miestni dedinčania však o tom odmietajú hovoriť a začnú z čarodejníctva podozrievať aj Šarlotu.