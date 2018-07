Skupina poslancov NR SR ide na Krym. Ukrajinský veľvyslanec ich varuje

Na snímke veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej republike Jurij Muška počas tlačovej konferencie na pôde Veľvyslanectva Ukrajiny v SR v Bratislave 19. júla 2018. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR, ktorí sa začiatkom septembra chystajú na Ruskom anektovaný Krym skúmať tamojšie pomery, porušia ukrajinské zákony. Novinárom to povedal ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Jurij Muška.povedal Muška, ktorý už napísal slovenským politickým stranám list, aby svojich poslancov od takýchto krokov odhovorili.Poslanec NR SR Peter Marček (nezaradený) pre TASR priznal, že on je organizátorom cesty.uviedol. Mená ostatných poslancov povedať nechcel, priznal len svoju kolegyňu Martinu Šimkovičovú (nezaradená), ktorá však má zatiaľ problém s termínom. Okrem tejto dvojice majú vycestovať ďalší štyria koaliční poslanci.popísal cestu Marček.Tiež uviedol, že zo slovenského ministerstva zahraničných vecí už dostal avízo, že im hrozí zákaz vstupu na Ukrajinu.avizuje.Marček pripomína, že Krym sa k Rusku pripojil na základe referenda.tvrdí Marček, ktorý si myslí, že ľudské práva nie sú porušované na Kryme, ale práve na Ukrajine.Oficiálny postoj Slovenska je, že anexia Krymu bola porušením medzinárodného práva. Marček si to však nemyslí." povedal.Ak dostane zákaz vstupu na Ukrajinu, bude ho to mrzieť.dodal.