Mesto Prievidza obohatila nová galéria, nesie meno ilustrátora I. Vysočana

Mapu kultúrnych inštitúcií na hornej Nitre doplnila Galéria Imricha Vysočana v Prievidzi. Prvá mestská galéria ponúka od štvrtka trojicu výstavných priestorov vrátane stálej expozície prievidzských výtvarníkov. Diela získala od rodín umelcov.





"V galérii sa nachádzajú tri výstavné miestnosti, prvou je stála expozícia Imricha Vysočana, prievidzského rodáka, po ktorom je i pomenovaná galéria. Druhý priestor patrí stálej expozícii prievidzských výtvarníkov im memoriam, významným umelcom, ktorí žili a tvorili v Prievidzi. V tretej miestnosti sa budú meniť výstavy jedenkrát za tri mesiace," načrtla riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska (KaSS) v Prievidzi Dana Horná.Výtvarníka, po ktorom nesie meno galéria, podľa nej vybrala odborná komisia, v meste sa v tejto súvislosti stretli i s polemikou umeleckých kruhov. "Vysočan bol naozaj významným výtvarníkom, bol i pedagógom, pôsobil v Bratislave, bol i ilustrátorom, v 50. a 60. rokoch 20. storočia ilustroval rozprávky, knihy Pavla Dobšinského, mal široký diapazón svojej tvorby. Myslím, že to rozhodlo," zdôvodnila riaditeľka.Všetko, čo mohli návštevníci vidieť v expozíciách, patrí pozostalým a priateľom umelcov. Tieto diela tvorili ich súkromnú domácu zbierku. Osobné predmety a obrazy Vysočana galérii venovala i jeho nevlastná dcéra Zuzana Topoľská. "Zbierkový fond mesta tak netvoria diela vyžiadané z umeleckých zbierok iných galérií. So zhromažďovaním zbierkového fondu začala Galéria Artpoint," priblížila Horná.

Mestská galéria plánuje podľa nej poskytnúť priestor i nezávislej kultúre, slúžiť tak bude aj na iné menšinové umelecké žánre. "Budeme realizovať literárne večery, workshopy, koncerty vážnej hudby či malé divadelné javiskové formy," konkretizovala riaditeľka.



Zriadenie galérie uvítal i prievidzský výtvarník žijúci v Prahe Roman Turcel, ktorý práve cez Artpoint začal zhromažďovať i zbierkový fond. "Som veľmi rád, že po dlhých rokoch, počas ktorých sme o tom rozprávali, sa to aj podarilo. Budem veľmi rád, keď sa budem môcť vracať a vidieť nové výstavy a zaujímavú činnosť. Verím, že nový organizačný tím sa toho zhostí a bude to fajn," skonštatoval Turcel.



Mestská galéria Imricha Vysočana v Prievidzi sídli v priestoroch Meštianskeho domu na Námestí slobody, do rekonštrukcie historickej budovy mesto investovalo približne dva milióny eur.