Skupiny Horkýže slíže a Inekafe pripravujú prvé spoločné turné

Dve úspešné slovenské skupiny Horkýže slíže a Inekafe zavítajú na jar 2024 na spoločnom turné do štyroch slovenských miest. Začnú 12. apríla v Košiciach, ďalšími zastávkami budú 19. apríla Žilina, 25. apríla Bratislava a 10. mája Banská Bystrica.





V rámci Slíže & Kafe Po 100 rokoch Tour 2024 si fanúšikovia užijú dva plnohodnotné programy s množstvom hitov a celkovo vyše trojhodinový rockový koncert. Predskokanom na turné bude skupina Zoči Voči."Horkýže Slíže registrujem od pesničky Horí ti maštaľ, asi od toho momentu sa aj stretávame na festivaloch. Roky v podstate ukázali, že sme v rámci česko-slovenskej scény prakticky jediné dve kapely v takmer podobnom žánri. Okrem toho sme časom zistili, že sme kapely, ktoré nepoužívajú na koncerte halfplayback. Postupne sa z nás stali celkom dobrí kamoši, a tak sme si tento rok povedali, že čo takto vyskúšať spoločné turné. Tiež sme si všimli, že máme slušný prienik fanúšikov, to znamená, že tak ako my, tak aj oni majú fanúšikov, ktorí počúvajú ich aj nás," hovorí Vratko Rohoň, líder kapely Inekafe, ktorá funguje už 28 rokov.Myšlienka spoločného projektu bola v hlavách členov oboch skupín už dlhšie, no až teraz dostala reálnu podobu. "Tešíme sa na našich fanúšikov. S Inekafe nás spája aj kamarátske puto, a preto konečne 'po sto rokoch' dozrel čas vyraziť aj spoločne na cesty. Máme v hlavách kopec nápadov, ktoré budeme postupne realizovať.Fanúšikovia sa okrem skvelých koncertov môžu tešiť aj na spoločný merch. Chystáme aj nejaké prekvapenia, ktoré si zatiaľ necháme pre seba," dodáva líder Horkýže Slíže Peter "Kuko" Hrivňák.