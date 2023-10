Pavol Habera a skupina Team vyrazia budúci rok na Tour 100

Habera & Team Tour 100 je názov turné, ktoré ohlasuje jedna z dnes legendárnych slovenských skupín na čele s frontmanom Pavlom Haberom. Za týmto názvom je neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a skvelý výkon skupiny, ktorá týmto turné oslávi 60 rokov svojho frontmana a 40 rokov na hudobnej scéne.





Celých päť rokov museli fanúšikovia čakať, aby opäť mohli zažiť vypredané koncerty a ten najbližší kontakt so svojou obľúbenou kapelou na štadiónoch a najväčších slovenských amfiteátroch.Turné bude mať sedem koncertov v Čechách a rovnako sedem na Slovensku. Slovenskú časť začnú 22. júna v Nitre (amfiteáter), pokračujú 26. júna v Aréne Brezno, 29. júna v Martine (amfiteáter), 10. júla na Zemplínskej Šírave (amfiteáter), 13. júla vo Východnej (amfiteáter), 27. júla v Detve (amfiteáter) a na záver roka po minulej šnúre osvedčená koncertná bodka na Mikuláša 6. decembra v bratislavskej Tipos Aréne Zimného štadióna Ondreja Nepelu.K pripravovanému turné Habera hovorí: "Mám v bruchu taký ten pocit, ako som mal pred maturitnými skúškami, otázky v hlave, či ešte niekoho zaujímame a podobné kraviny, chápete? Po 2000 odohraných koncertoch! Ale teším sa! Konečne môžeme osláviť naše výročia, či už moje osobné, alebo to kapelové, tak ako sa má, na pódiu a spoločne s vami!"Skupinu Team založili Dušan Antalík a Ivan Válek v roku 1980 v Martine, prvú známu zostavu v tom období doplnili Milan Dočekal a Ivan Marček. V roku 1988 prichádza do kapely Pavol Habera a skupine vychádza debutová LP platňa Team 1, ktorej predaj prevýšil 250.000 výliskov.Gitarista kapely Antalík dodáva: "Po prvých hitoch Reklama na ticho, Malá nočná búrka a Nároční sa nám začal plniť náš sen." Ich sen pokračuje v roku 2024 ďalšou českou a slovenskou koncertnou šnúrou.