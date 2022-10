Skúsení hubári prezradili, kde zaručene nájdete huby

V každom prípade potrebujete vedieť, kde huby spoľahlivo nájdete. K tomu vám pomôžu rady od skúsených hubárov, ktorí majú vo vrecku všetky triky a huby poznajú ako svoje topánky. Aké rady dávajú ďalším ľuďom?

Kedy huby zbierať?

V prvom rade musíte vedieť, kedy je správny čas na výlet do lesa. V každom prípade by ste mali vyraziť skoro ráno. Zber môže trvať aj niekoľko hodín a čím skôr vyrazíte, tým menej hubárov stretnete. Veľmi dôležité je aj počasie. Akonáhle sa strieda dážď so slnkom, huby majú najlepšie podmienky pre rast. Dostanú totiž dostatok vlahy aj tepla. To je najlepšia doba, kedy by ste mali na huby vyraziť.

Kde v lese huby hľadať?

Huby nájdete v ihličnatých, zmiešaných aj listnatých lesoch. Za slnečných dní hľadajte na tienistých a odľahlých miestach. A keď prší, pozerajte sa na suchšie a teplejšie miesta. Ak hľadáte kozáky, budú v brezovom lese alebo na rúbaniskách. Tieto huby milujú slnko, a preto ich hľadajte na svetlých miestach. Tam je najväčšia šanca, že ich nájdete.

Môžete ich nájsť aj pri breze alebo buku. Pri hľadaní hríbov hľadajte smreky, borovice, buky a duby. Tam, kde rastú muchotrávky, tiež nájdete aj hríbiky. Väčšinou sú v tieni, medzi machom a vresom. Najčastejšie rastú pri boroviciach a smrekovcov.

A ako huby správne zbierať?

Dôležité je nielen počasie a miesto, ale aj štýl zberu. Huby nikdy nedávajte do plastových vrecúšok. Používajte košíky alebo látkové tašky. A nevyťahujte ich celé z pôdy. Malým ostrým nožom ich odrežte tesne pri zemi. Potom miesto zakryte pôdou, lístím alebo ihličím, ktoré je v okolí. Vďaka tomu neponičíte mycélium. A pred vložením do košíka alebo tašky nezabudnite huby očistiť od ihličia a ďalších nečistôt.