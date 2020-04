Skutočná tvár koalície a odbornosť vždy prehráva. Politológovia reagujú na odchod Mihála a Marosza

V ministerstvách práce a dopravy sú veľké peniaze

15.4.2020 - Nie je dobrým signálom, keď z vlády odchádzajú odborníci. Politológ Tomáš Koziak, tak reagoval na avizovaný odchod Jozefa Mihála zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) z postu štátneho tajomníka ministerstva práce a tiež na skoršie odvolanie Jána Marosza z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) z kresla štátneho tajomníka ministerstva dopravy. Obaja štátni tajomníci sa rozhodli odísť z rezortov, ktoré riadia ministri za hnutie Sme rodina.Politológ Jozef Lenč upozornil, že aj keď predseda vlády hovorí o odbornosti, tak odborníci nominovaní na miesta štátnych tajomníkov nevydržali na svojich pozíciách ani do predstavenia a schválenia programového vyhlásenia vlády. „Je to istým spôsobom odhaľovanie skutočnej tváre vládnej koalície,“ zhodnotil Lenč.Podľa Lenča odchody obidvoch štátnych tajomníkov, pravdepodobne, svedčia o tom, že „tá selanka, ktorá sa javila po voľbách, nie je takou selankou“ a aj spolupráca koalície nie je tou, o ktorej zvyknú mediálne hovoriť predstavitelia jednotlivých strán.„Naznačil to Jozef Mihál vyjadrením, že mal pripravovať nejaké opatrenia a neskôr ho z toho vytesnili a aj kontrola a transparentnosť, o ktorých hovorila vládna koalícia pri svojom vzniku, nie je tou kontrolou a transparentnosťou, o čom zase svedčí odchod Jána Marosza z ministerstva dopravy,“ mienil Lenč.Politológ Koziak tvrdí, že čas určite ukáže skutočné dôvody ich odchodu, a preto „si treba pozornejšie všímať fungovanie ministerstiev práce a dopravy“.Koziak si kladie otázku, či problém možno nebude v spôsobe komunikácie a poukázal tiež na to, že rezortní ministri práce Milan Krajniak a dopravy Andrej Doležal (obaja Sme rodina) majú nad sebou straníckeho šéfa hnutia Borisa Kollára.„Nemáme informácie o reálnych dôvodoch odchodu. Ide o rezorty, kde sú veľké peniaze,“ poznamenal Koziak. Pripomenul, že už pri zrode koalície sa spomínalo, že Kollár môže byť najrizikovejším prvkom koalície, čo sa týka „transparentného vládnutia“.Mihál pôsobil ako minister práce za vlády Ivety Radičovej. Marosz bol tieňovým ministrom dopravy za OĽaNO a na tento post sa dlhodobo pripravoval.Podľa Koziaka sa ich príchodom do funkcií štátnych tajomníkov na jednej strane stretla autorita odbornosti a na druhej strane politické záujmy a autorita funkcie ministra.„V tomto prípade autorita odbornosti takmer vždy prehráva. Ak odchádzajú odborníci z rezortu, je to na škodu. Nájsť ‚druhého Mihála‘ do rezortu práce nebude jednoduché. Aj preto treba detailnejšie sledovať, ako tie ministerstvá budú fungovať,“ doplnil politológ.Pri skladaní koalície sa viedli diskusie o krížovej kontrole v rezortoch, kedy je minister nominantom inej koaličnej strany ako štátny tajomník.Šéf OĽaNO Igor Matovič začiatkom marca vyhlásil, že keď sú na ministerstvách štátni tajomníci z inej strany, tak veľakrát „varia len kávu“.Matovič tvrdil, že dôležité je, aby fungoval účinný zákon o slobodnom prístupe k informáciám a princíp otvoreného vládnutia. Napokon strany obsadili ministerstvá jednofarebne.Výnimkou boli iba rezorty dopravy a práce, ktoré vedu ministri za Sme rodina. Marosz však vydržal ako štátny tajomník týždeň a Mihál necelý mesiac.Podľa Koziaka je krížové obsadenie určite náročnejšie pri riadení ministerstva, „ale zároveň lepšie pre zvýšenie jeho kvality a transparentnosti“.