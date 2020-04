Remišová ruší dve veľké verejné obstarávania, podľa Rašiho však zámerne klamala a téme nerozumie

Tendre by mali byť hospodárne

Projekt mali manažovať externé firmy

Mohli ušetriť desiatky miliónov eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.4.2020 - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu rozbehol interný audit asi 50 projektov, dve veľké verejné obstarávania už zrušil. V stredu o tom informovala podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová."Čelíme krízovej situácii v súvislosti s koronavírusom, je to obrovská záťaž pre občanov aj pre financie štátu. O to väčší dôvod je, aby sa štát správal šetrne a nevyhadzovali sa peniaze občanov na nezmyselné, nepotrebné alebo predražené tendre a projekty," uviedla.Informatizácia bola podľa nej dlhé obdobie synonymom "čiernej diery". "Toto musí raz a navždy skončiť, v IT je potrebné urobiť poriadok," vyhlásila Remišová.Priznala, že hlavne v očiach verejnosti je ťažké určiť, či je cena v oblasti IT primeraná a zodpovedá projektu. "Mojou prioritou je, aby tendre boli hospodárne a kontrolované Útvarom hodnoty za peniaze," avizovala vicepremiérka.Projekty zároveň podľa nej musia byť v súlade so štúdiami uskutočniteľnosti a v čo najväčšej možnej miere realizované internými kapacitami. Bývalé vedenie podľa nej napríklad podpísalo zmluvu s externou firmou, kde práca jedného konzultanta za jeden deň stojí 900 eur.Momentálne úrad podľa Remišovej ruší dve verejné obstarávania. Prvé sa týkalo informačného systému riadenia IT aktív a poradenských služieb v oblasti optimalizácie IT aktív v predpokladanej hodnote 15 mil. eur a bolo vyhlásené dva dni pred vymenovaním novej vlády.Celý projekt mali manažovať hlavne externé firmy, nebolo možné ho rozdeliť na menšie celky a vykazoval nesúlad s predpokladanou cenou určenou štúdiou uskutočniteľnosti. Tá totiž hovorila o sume 4 mil. eur, kým vyhlásené obstarávanie o 15 mil. eur."Po našej kontrole a konzultáciách môžeme povedať, že sa dá urobiť za menej ako polovicu," tvrdí vicepremiérka. Druhé verejné obstarávanie za viac ako 6 mil. eur sa týkalo činnosti samotného úradu. Keďže ten čaká transformácia, Remišová ho považuje za zbytočné."V prípade prvej súťaže ju zrušíme a vypíšeme súťaž po internom audite za sumu, ktorá je primeraná. Druhý projekt nebudeme vypisovať vôbec, nie je potrebný," zhrnula vicepremiérka.Ako dodala, bývalé vedenie im zanechalo viacero ďalších nášľapných mín. Ako príklad spomenula zabezpečenie stravovania firmou blízkou slovenskému oligarchovi, za ktorú im Úrad pre verejné obstarávanie navrhuje pokutu 17-tis. eur.Bývalý šéf úradu Richard Raši v reakcii povedal, že aktuálna vicepremiérka na tlačovej besede buď zámerne nehovorila pravdu, klamala, alebo tému, o ktorej hovorila, nemala naštudovanú, nerozumie jej, alebo to bola kombinácia oboch týchto faktorov.Podľa neho obe obstarávania ešte neboli ukončené a zverejnené sumy sú teda iba predpokladané. Prvá súťaž mala podľa Rašiho za cieľ, aby všetky orgány verejnej moci nakupovali hardvér ako aj softvér čo najekonomickejšie. Má však dve časti.Prvá sa mala financovať prostredníctvom eurofondov a iba nej sa týkala spomínaná štúdia uskutočniteľnosti. Ocenila ju na 4 mil. eur a na presne toľko bola nadimenzovaná aj vo vyhlásenej verejnej súťaži.Druhá časť projektu mala byť financovaná zo štátneho rozpočtu a z úspor z prvej časti projektu. Tá bola v objeme 9 mil. eur. Raši zároveň upozornil, že tento projekt mohol za štyri roky fungovania ušetriť štátu viac ako 30 mil. eur.„Tým, že pani Remišová projekt zastavila, urobila to, že potenciálnu úsporu 30 mil. eur zastavila takisto,“ tvrdí. Druhé verejné obstarávanie sa týka samotného úradu a jeho fungovania a podľa Rašiho by mal opodstatnenie aj po jeho transformácii. Ako dodal, podporilo ho napríklad aj Slovensko.Digital.