Skutočné knihy majú ešte vždy u čitateľov prednosť pred e-knihami

Papierové knihy vs. e-knihy

Náklady na výrobu ekologických kníh sú 2x vyššie

Slovákom nie je téma ekológie ľahostajná

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.3.2020 (Webnoviny.sk) -Papierové knihy sú u čitateľov jednoznačne obľúbenejšie ako e-knihy. ,,Stretávame sa veľmi často s tým, že ak sa čitateľovi kniha v elektronickej podobe páči, zakúpi si aj vytlačenú" hovorí marketingový riaditeľ Panta Rhei, Lukáš Bonk. Jedným z argumentov fanúšikov e-kníh je ich ekologický aspekt. No treba brať na vedomie, že bežné knihy možno rovnako považovať za ekologické. Je to hneď z dvoch dôvodov. Papier je ekologickým materiálom a cesta knihy nikdy nekončí v zbere.Existujú však knihy, ktoré sú o niečo ekologickejšie ako tie ostatné. Knihy vyrobené s ohľadom na životné prostredie možno skutočne celé považovať za ekologické. Sú z recyklovaného papiera a farby, ktorými sú potlačene rovnako pochádzajú z ekologických materiálov. Na otázku, či je výroba takýchto publikácii náročnejšia oproti iným má odpoveď Matej Ďurišin z vydavateľstva Aktuell, ktorý hovorí: ,,Ich výroba je z finančného hľadiska náročnejšia. Recyklovaný papier je dvakrát drahší ako obyčajný, náklady sú teda dvojnásobné." Vydavateľstvo má na svojom konte jednu takúto knihu, a to konkrétne titul Domácnosť bez odpadu. Hoci problematika ekológie dnes výrazne rezonuje, takéto knihy len veľmi ťažko nahradia tie bežné. Dôvodom môže byť silná konkurencia v knižnom sektore či už spomínaný finančný aspekt, a to konkrétne neochota čitateľov priplatiť si za ekologickú knihu.Slováci však nie sú voči tejto téme ľahostajní. Na trhu sú desiatky titulov, ktoré síce nie sú vyrobené z ekologických materiálov, no svojím obsahom sa venujú téme ekológie. Pozitívne sú aj štatistiky kníhkupectva Panta Rhei, ktoré hovoria o zvýšenom záujme o knihy venujúce sa udržateľnosti či ekológii za posledný rok.S princípom udržateľnosti a ekológie sa stotožňuje aj nákupno-zábavné centrum Bory Mall, ktoré chce túto myšlienku podporiť swapom kníh, ktorý sa bude konať v sobotu, 21. marca v priestoroch centra.Informačný servis