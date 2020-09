Skutočný James Bond bol archivárom na britskom veľvyslanectve v Poľsku, vyplýva to z Ústavu pamäti národa

Podobal sa málo

26.9.2020 - Podľa novo zverejnených archívov poľského Ústavu pamäti národa bol skutočný britský agent James Bond dva roky po nakrútení prvej "bondovky" Dr. No (1962) vyslaný do komunistického bloku.Bond pricestoval do Varšavy 18. februára 1964 a oficiálne zastával pozíciu archivára na britskom veľvyslanectve. Vyplýva to z dokumentov kontrarozviedky komunistického Poľska.Podľa opisu v spomenutých materiáloch sa Bond iba veľmi málo podobal svojmu rovnomennému fiktívnemu náprotivku, ktorý mal povesť sukničkára a rád si doprial vodku s martini.Ako ďalej v dokumentoch poznamenali poľskí agenti, Bond sa síce "zaujímal o ženy", ale v porovnaní s filmovým stvárnením bol "veľmi opatrný" a s poľskými občanmi sa príliš nestretával.Ústav pamäti národa uviedol, že napriek zvučnému menu pôsobil na nízkej úrovni. Podľa spisov sa v októbri a novembri 1964 pokúsil dostať k "vojenským zariadeniam" v Bialystoku a Olsztyne na severovýchode Poľska blízko hraníc s vtedajším Sovietskym zväzom. Poľsko napokon opustil 21. januára 1965.Autor "bondoviek" Ian Fleming, sám bývalý agent, vždy vravieval, že meno svojho hrdinu prevzal z knihy amerického ornitológa Jamesa Bonda o karibských vtákoch.