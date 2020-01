Skvelá Fialková obsadila v Oberhofe vynikajúce miesto, od pódia ju delil jeden výstrel

Po piaty raz v Top 10

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská biatlonistka Paulína Fialková obsadila vynikajúce šieste miesto vo štvrtkových rýchlostných pretekoch na 7,5 km v nemeckom Oberhofe, ktoré sú súčasťou 4. kola Svetového pohára.Zverenka Anny Murínovej si pripísala na konto už piate umiestnenie v elitnej desiatke v rámci aktuálnej sezóny. Víťazkou sa stala nórska reprezentantka Marte Olsbuová-Röiselandová, ktorá v náročných streleckých podmienkach trafila všetkých desať terčov a pripísala si na konto štvrté víťazstvo vo svojej kariére.Paulína Fialková netrafila úvodný terč pri streľbe v stoji a za víťaznou Nórkou zaostala o 1:09,1 min. Pokiaľ by sa svojho zaváhania vyvarovala, zrejme by skončila na tretej priečke, od ktorej ju delilo necelých 22 sekúnd.Poradie na stupňoch víťaziek na radosť domácich fanúšikov doplnila Nemka Denise Herrmannová a tiež Francúzka Julia Simonová - obom biatlonistkám zostal nesklopený jeden terč.Paulína Fialková predviedla nadštandardný bežecký výkon, hoci sama nebola spokojná. "Trochu som bojovala s podmienkami na strelnici. Vietor sa točil, do toho padla hmla, takže som celkom spokojná, ako som sa s tým vysporiadala. V závere mi chýbali sily na to, aby som dokázala zrýchliť. Ešte si to rozoberieme, no stále cítim, že po bežeckej stránke nie som na tom tak dobre ako vlani," povedala rodáčka z Brezna v rozhovore pre RTVS.