Skvelá Fialková sklopila všetky terče na pretekoch v Ruhpoldingu a dostala sa do Top 5

Ideálna strelnica

Ivone uletela len jedna rana

Svetový pohár 2019/2020 v biatlone - 5. kolo

Ruhpolding (Nem.)





Rýchlostné preteky na 7,5 km: 1. Tiril Eckhoffová (Nór.) 18:55,5 min (0), 2. Hanna Öbergová (Švéd.) +29,7 s, 3. Dorothea Wiererová (Tal.) +36,8 (0), 4. Hanna Solová (Biel.) +50,1 (0), 5. Paulína Fialková (SR) +51,2 (0), 6. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) +55,4 (1), , ... 44. Ivona Fialková +2:05,0 min (1), 88. Terézia Poliaková +3:29,6 (1), 97. Veronika Machyniaková (všetky SR) +4:19,4 (2)



Priebežné poradie Svetového pohára: 1. Tiril Eckhoffová (Nór.) 441 bodov, 2. Dorothea Wiererová (Tal.) 438, 3. Julia Simonová (Fr.) 321, ... 9. Paulína Fialková 271, ... 61. Ivona Fialková (obe SR) 24

2. Hanna Öbergová (Švéd.) +29,7 s, 3. Dorothea Wiererová (Tal.) +36,8 (0), 4. Hanna Solová (Biel.) +50,1 (0),6. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) +55,4 (1), , ...2. Dorothea Wiererová (Tal.) 438, 3. Julia Simonová (Fr.) 321, ......

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.1.2020 (Webnoviny.sk) - Nórka Tiril Eckhoffová sa stala víťazkou stredajších rýchlostných pretekov na 7,5 km v rámci 5. kola Svetového pohára v biatlone 2019/20. V nemeckom Ruhpoldingu predviedla bezchybnú streľbu a na trati bežecky dominovala, čo potvrdzuje jej polminútový náskok pred druhou Švédkou Hannou Öbergovou. Tretiu pozíciu obsadila Talianka Dorothea Wiererová.Slovenka Paulína Fialková v Ruhpoldingu útočila na vyrovnanie najlepšieho umiestnenia v aktuálnej sezóne, keď mohla zopakovať štvrté miesto zo šprintu v rakúskom Hochfilzene.Rodáčka z Brezna sklopila všetkých desať terčov, ale bežecky zaostávala za najlepšími. V cieli stratila na víťazku 51,2 sekundy a tesne ju predstihla ešte štvrtá Bieloruska Hanna Solová."Strelnica v Ruhpoldingu je ideálna. Nefúka na nej vietor a zjazd pred streľbou nahráva biatlonistkám. Som rada, že som to využila a zvládla obe položky na nulu. Po Oberhofe som si napravila chuť. Bežecky som sa cítila dobre, robila som všetko, čo som mohla. Ak na súperky jednoducho nemám, snáď sa zlepším do MS. Napriek tomu hodnotím moje vystúpenie v šprinte pozitívne," uviedla v rozhovore pre RTVS Paulína Fialková, ktorá si v tejto edícii Svetového pohára pripísala už šieste umiestnenie v elitnej desiatke.Na strelnici sa v dobrom svetle prezentovala aj Ivona Fialková, ktorej uletela iba jedna rana. Napriek tomu nedokázala bodovať, keď strácala v bežeckej časti a obsadila 44. miesto. Terézia Poliaková figurovala v cieli na 88. pozícii s jediným nepresným výstrelom, Veronika Machyniaková sa s dvoma chybami zaradila na 97. priečku."Môj strelecký výkon bol dobrý. Jediný nepresný výstrel musel byť tesný a dúfam, že sa mi bude podobne dariť na streľbe aj v ďalších pretekoch. Na lyžiach som sa však necítila dobre, servismani sa podľa mňa príliš netrafili. Nezvyknem to takto hodnotiť, ale tentoraz to bolo citeľné. Mrzí ma to, že sa to stalo práve v pretekoch, v ktorých som dobre zastrieľala," povedala Ivona Fialková pre RTVS.Biatlonový program v Ruhpoldingu pokračuje vo štvrtok šprintom mužov. V piatok budú súperiť ženské a v sobotu mužské štafety. V nedeľu vyvrcholí piate kolo Svetového pohára stíhacími pretekmi mužov a žien.