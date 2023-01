Skvelá Paulína Bátovská Fialková v stíhačke v Pokljuke atakovala pódium

Chyba pri záverečnom 20. výstrele

7.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Paulína Bátovská Fialková atakovala pódium aj v sobotňajších stíhacích pretekoch žien na 10 km v seriáli Svetového pohára v slovinskej Pokljuke , napokon obhájila štvrté miesto zo štvrtkových stíhacích pretekov.Zopakovala svoj zatiaľ najlepší výsledok v SP v tejto sezóne, za ktorý si pripísala 50 bodov do hodnotenia.Tridsaťročnú rodáčku z Brezna o jubilejné 10. pódium v kariére pripravila chyba pri záverečnom 20. výstrele pri druhej streľbe v stoji. Bol to jej celkovo druhý netrafený terč v pretekoch, oba prišli v stoji. V streľbe v ľahu trafila Slovenka všetkých 10 terčov a bojovala dokonca o víťazstvo.Piatykrát v tomto ročníku sa dostala do Top 10, predtým bola ôsma vo vytrvalostných pretekoch vo fínskom Kontiolahti, desiata v stíhačke v rakúskom Hochfilzene a siedma v šprinte vo francúzskom Annecy.Švédka Elvira Öbergová obhájila prvenstvo zo šprintu, keď neurobila ani jednu chybu na strelnici a zvíťazila s náskokom 17,6 sekundy pred Taliankou Dorotheou Wiererovou . Tá netrafila jeden terč, tretia Francúzka Julia Simonová dva a na víťazku stratila 22,4 sekundy. Paulína Bátovská Fialková prišla do cieľa s mankom 31 sekúnd na Öbergovú.Líderkou celkového hodnotenia SP zostala Simonová, druhá je víťazka ostatných dvoch pretekov Öbergová. Simonová vedie aj poradie stíhacích pretekov len o 10 bodov pred Öbergovou. Bátovská Fialková je v "stíhačke" celkovo trinásta, v hodnotení SP jej patrí rovnako 13. pozícia.V nedeľu sú v Pokljuke na programe miešané štafety tímov aj jednotlivcov.