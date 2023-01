Svitko v piatok na Rely Dakar skončil deviaty, vylepšil si aj celkové umiestnenie

Zmena programu

Svitko stráca hodinu

6.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský motocyklista Štefan Svitko sa na prestížnej Rely Dakar v Saudskej Arábii opäť posunul nahor v celkovom poradí. V piatkovej 6. etape obsadil 9. priečku a v priebežnej klasifikácii kategórie motocyklov sa posunul z 15. na 13. pozíciu.Jazdci vo štvrtok absolvovali 767 kilometrov a presunuli sa z Ha'il do Rijádu, súčasťou etapy bolo 358 km meraných úsekov. Organizátori v súvislosti s prívalovými dažďami v oblasti trochu pozmenili program etáp a do bivaku Ad Dawadimi by mali zamieriť namiesto piatka až v sobotu.V piatok dosiahol najlepší čas Argentínčan Luciano Benavides o 56 sekúnd pred lídrom celkovej klasifikácie Američanom Skylerom Howesom, tretí finišoval Austrálčan Toby Price s mankom 2:20 min. Svitko sa dostal do Top 10, keďže za Benavidesom zaostal iba o 3:27 min.Na poste lídra priebežného poradia sa udržal Howes . Na druhú priečku sa dostal Price a na Američana stráca 3:31 min, tretí je Argentínčan Kevin Benavides (+7:01 min). Štefan Svitko stráca na Howesa 1:10:56 h a je trinásty, od elitnej desiatky ho delí viac ako 46 minút.