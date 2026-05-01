Piatok 1.5.2026
Dnes je Sviatok práce
01. mája 2026
Skvelá slovenská hokejová osemnástka! Na domácich MS sa predstaví vo finále proti Švédom – VIDEO
V piatok gólom rozhodol Michal Jakubec presným zásahom v závere druhej tretiny. Mimoriadne dôležitý bol aj výkon gólmana Samuela Hrenáka. Slovenská reprezentácia hokejistov do 18 rokov dosiahla ...
1.5.2026 (SITA.sk) - V piatok gólom rozhodol Michal Jakubec presným zásahom v závere druhej tretiny. Mimoriadne dôležitý bol aj výkon gólmana Samuela Hrenáka.
Slovenská reprezentácia hokejistov do 18 rokov dosiahla neskutočný úspech postupom do finále majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Zverenci trénera Martina Dendisa na domácom svetovom šampionáte totiž postúpili do finále.
Mladí Slováci v semifinále v Trenčíne zdolali rovesníkov z Lotyšska tesne 1:0 a o zlato na tomto fóre si zahrajú druhýkrát v histórii. V minulosti boli Slováci vo finále aj v roku 2003, v ruskom meste Jaroslavľ vtedy v súboji o zlato prehrali s Kanaďanmi 0:3.
Na turnajoch tejto kategórie majú Slováci na konte okrem tohto striebra aj bronz z roku 1999. Slovenskí hokejisti v predchádzajúcich troch rokoch zakaždým obsadili nemedailovú 4. priečku.
V piatok gólom rozhodol Michal Jakubec presným zásahom v závere druhej tretiny. Mimoriadne dôležitý bol aj výkon gólmana Samuela Hrenáka, ktorý zneškodnil všetkých 14 striel na jeho bránku, výrazne mu v tom pomáhal celý tím obetavým výkonom v defenzíve.
"Dokázali sme to, ideme do finále, čo je neskutočné. Bolo to naozaj neskutočne ťažké,a ale museli sme hrať s pokojom a nejako si nerobiť z toho hlavu. Všetko sme dávali von a zvládli sme to. A Samo Hrenák v bránke bol neskutočný," uviedol autor víťazného presného zásahu Jakubec podľa sociálnych sietí Slovenského zväzu ľadového hokeja.
"Neskutočné! Stále to všetci spracovávame, sme úplne šťastní. Neviem ani uveriť tomu, čo sa nám práve stalo. Sme nesmierne hrdí na to, čo sme spravili, ale ešte stále máme jeden zápas, ešte stále nie je robota hotová. Takže si ju treba odrobiť a potom budeme hodnotiť," uviedol gólman Hrenák.
V sobotňajšom súboji o zlato nastúpia slovenskí mladíci proti reprezentantom Švédska, ktorí v druhom semifinále zdolali Čechov 4:3 po predĺžení.
Zdroj: SITA.sk - Skvelá slovenská hokejová osemnástka! Na domácich MS sa predstaví vo finále proti Švédom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
