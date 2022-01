Skvelá Vlhová ovládla slalom v Kranjskej Gore, pripísala si piaty triumf a je bližšie k zisku malého glóbusu (foto)

Piaty triumf

Veľký boj

Náskok pred Shiffrinovou

9.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Petra Vlhová zvíťazila v nedeľňajšom slalome Svetového pohára 2021/2022 v slovinskej Kranjskej Gore.Triumfovala časom 0,23 s. pred Švédkou Annou Swennou Larssonovou. Trojicu najlepších doplnila Švajčiarka Wendy Holdenerová, ktorá za Vlhovou zaostala o 31 stotín sekundy.Vlhová si v šiestom tohtosezónnom slalome pripísala na konto piaty triumf a má nakročené k zisku malého krišťáľového glóbusu. Slalom neovládla iba v americkom Killingtone, kde skončila druhá. V Kranjskej Gore bola v nedeľu po 1. kole druhá s mankom iba osem stotín sekundy na Holdenerovú. V druhom si však dokázala polepšiť a bol z toho ďalší fantastický výsledok."Dnes (9. januára pozn. redakcie) v náročných podmienkach to dalo zabrať. V druhom kole som však išla perfektne a som šťastná, že mám ďalšie víťazstvo," povedala Vlhová pri mikrofóne TV JOJ.Vlhová zaznamenala ôsme pódiové umiestnenie v aktuálnej sezóne. Momentálne má na konte 5 víťazstiev, dve druhé a jedno tretie miesto. Dvadsaťšesťročnej Liptáčke vyšiel reparát za sobotňajší obrovský slalom v rovnakom stredisku, kde skončila na 15. pozícii."Som rada, že som opäť naspäť. Dnes (9. januára pozn. redakcie) ráno som bola nahnevaná, keď som videla podmienky. Nepozdávali sa mi. Vedela som, že to bude veľký boj," dodala Vlhová.Preteky v Kranjskej Gore boli náhradou za Maribor, kde podmienky nedovoľovali organizáciu pretekov SP. Vlhovej patrí v hodnotení slalomu suverénna 1. priečka, na konte má 580 bodov. Do konca sezóny sa uskutočnia už iba tri preteky v slalome a pred Shiffrinovou má náskok 240 bodov.Slovenka si polepšila i v celkovom hodnotení Svetového pohára 2021/2022. Keďže Shiffrinová v nedeľu v 2. kole doplatila na "špicara", Vlhová stiahla manko na súperku a momentálne stráca na líderský post 35 bodov.