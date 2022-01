Vlhová si nevšimla počas pretekania v Kranjskej Gore vypadnutie Shiffrinovej, pred cieľom urobila chybu

V cieli nevidela Shiffrinovú

Chybička pred cieľom

Možný zisk malého glóbusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2022 - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová zaznamenala v priebehu jedného týždňa dve víťazstvá v slalome v rámci Svetového pohára 2021/2022. Po utorňajšom triumfe v chorvátskom Záhrebe ovládla najtočivejšiu disciplínu aj v nedeľu v približne 200 kilometrov vzdialenej slovinskej Kranjskej Gore.Dvadsaťšesťročná Liptáčka po pretekoch priznala, že sa snažila byť pokojná a koncentrovaná. "Sústredila som sa na seba, aby som predviedla svoju jazdu a nakoniec to vyšlo," povedala minulosezónna víťazka Svetového pohára pri mikrofóne TV JOJ.Vlhová si v šiestom tohtosezónnom slalome pripísala na konto piaty triumf a má nakročené k zisku malého krišťáľového glóbusu. Slalom neovládla iba v americkom Killingtone, kde skončila druhá. Do konca sezóny sa uskutočnia už iba tri preteky v slalome a pred druhou Američankou Mikaelou Shiffrinovou má náskok 240 bodov.Tá v nedeľu v 2. kole doplatila na "špicara" a napokon nebodovala. "Nevedela som, že vypadla. Keď som prišla do cieľa a nevidela som ju tam, domyslela som si, že sa niečo stalo," poznamenala Vlhová.Slovenská reprezentantka si v Kranjskej Gore napravila chuť po sobotňajšom 15. mieste v obrovskom slalome. V nedeľňajšom slalome bola po 1. kole na 2. pozícii, keď za Švajčiarkou Wendy Holdenerovou zaostávala iba o osem stotín sekundy."Urobila som tam chybičku pred cieľom. Snažila som sa to vylepšiť a našťastie to vyšlo," dodala Vlhová, ktorá v Kranjskej Gore zaznamenala 25. víťazstvo vo Svetovom pohári a 52. pódiové umiestnenie. V aktuálnej sezóne má na stupňoch víťazov bilanciu 5-2-1.Vlhová sa už v utorok predstaví v rakúskom Schladmingu, taktiež v slalome. Preteky sa pôvodne mali uskutočniť v neďalekom Flachau, no pre veľký počet prípadov koronavírusu v Salzbursku, kde toto stredisko leží, podujatie nepovolili. Schladming nachádzajúci sa v Štajersku privíta ženskú slalomovú elitu vo Svetovom pohári vôbec po prvý raz od roku 2012."Ani si nestíham vydýchnuť a už stojím opäť na štarte. Trip na konci decembra a začiatku januára je veľmi náročný. V Schladmingu som bola iba raz, ale na inej zjazdovke. Absolútne netuším, čo ma tam čaká. Som však rada, že to presunuli, pretože každé preteky by sa mali konať," poznamenala Vlhová, ktorej patrí v celkovej klasifikácii 2. priečka. V nedeľu ukrojila z náskoku Shiffrinovej 100 bodov a momentálne je tak medzi obomi rivalkami iba 35-bodový rozdiel.V Schladmingu by Vlhová teoreticky mohla spečatiť zisk malého krištáľového glóbusu. Ako však podotkla, nechce sa tým zaťažovať. "Pôjdem si ako vždy svoje preteky a potom sa uvidí," zakončila 3-násobná víťazka ankety Športovec roka.