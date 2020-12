Skvelá Vlhová vedie v prvom kole obrovského slalomu v Courcheveli, bola rýchlejšia ako Shiffrinová

aktualizované 12. decembra, 9:33



Majsterka sveta vie, čo má čakať



Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - 1. kolo, Courchevel (FR)



štart o 9:30



1. Petra Vlhová (SVK) - 01:08.82

2.

...

4. Marta Bassinová (TAL) - + 0,49

6. Wendy Holdenerová (SUI) - +1.83

7. Federica Brignoneová (TAL) - +1.64



Ak chce zvíťaziť, musí sledovať najmenšie detaily

Preteky budú dôležité aj pre Shiffrinovú

12.12.2020 (Webnoviny.sk) -Troje zo štyroch tohtosezónnych pretekov žien vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní sa skončili triumfom Petry Vlhovej . Ambiciózna Slovenka nevyhrala akurát v úvodnom obrovskom slalome sezóny v rakúskom Söldene, kde obsadila tretie miesto.Najbližší víkend vo francúzskom Courcheveli čaká na Vlhovú súťažné pokračovanie práve v disciplíne, v ktorej je 25-ročná Liptáčka úradujúca majsterka sveta. V Savojských Alpách sa uskutočnia dvoje preteky, v sobotu aj v nedeľu bude 1. kolo štartovať o 9.30 h a druhé kolo o 12.30 h."Courchevel mám celkom rada. Nie je to nejaký veľmi špecifický kopec. Už som tam jazdila v pretekoch, takže viem, čo mám čakať. Na druhej strane sa veľa odvíja od aktuálnych podmienok a počasia," vravela Petra Vlhová počas nedávnej videokonferencie v Jasnej.Obhajkyňa malého glóbusu v slalome tento týždeň nečakane zavítala domov na Liptov. Tri dni trénovala na svojom domovskom kopci v Jasnej a podmienky si pochvaľovala."Super tréning to bol. Je to iné, keď po tréningu nasadnem do auta a nejdem do hotela, ale domov. Cítila som sa výborne, podmienky boli super. Všetci v tíme sme boli spokojní," zhodnotila držiteľka medailového kompletu z MS 2019 v Aare.Líderka Svetového pohára sa vo štvrtok presunula do Courchevelu súkromným lietadlom z Popradu. Takýto let má veľké výhody oproti klasickej komerčnej linke, resp. presunu autom, čo na dlhých vzdialenostiach zabíja u športovca čas aj energiu."Súkromné lety sú výhoda, lebo ušetrím veľa času na regeneráciu. Ak chcem víťaziť, musím sa pozerať aj na najmenšie detaily. Keď cestujem dlho autom, som z toho potom 'rozbitá' a nemôžem podať ideálny výkon. Takže pohodlie v lietadle má pre mňa význam," vysvetlila Vlhová.V Courcheveli zverenka Livia Magoniho dosiaľ absolvovala päť pretekov SP počas troch rokov. Najvyššie tam skončila dvakrát na druhom mieste - v slalome v roku 2018 a paralelnom slalome ešte o rok skôr. V obrovskom slalome sa tam zatiaľ na stupne víťazov nedostala. Najbližšie bola k tomu pred necelým rokom, keď skončila štvrtá štyri stotinky za treťou Švajčiarkou Wendy Holdenerovou.Favoritkami pretekov v Courcheveli budú aj Talianky Federica Brignoneová a Marta Bassinová. Prvá je celková víťazka Svetového pohára z minulej sezóny a zároveň držiteľka malého glóbusu za obrovský slalom. Druhá zasa vyhrala úvodné preteky SP v obráku v tejto sezóne v Söldene.Podľa talianskych zdrojov sa v Courcheveli v značnej miere ukáže, či si Petra Vlhová dokáže na čele SP utvoriť ešte väčší náskok ako má doteraz a či Američanka Mikaela Shiffrinová pri svojom návrate v tejto discipíne bude konkurencieschopná v súboji o víťazstvo."Treba rátať s tým, že na nás čakajú na trati dva rôzny typy podmienok. Podklad je tvrdý, ale v strednej a spodnej časti skôr mäkký. V noci má navyše snežiť, takže sa musíme prispôsobiť zmeneným podmienkam," uviedla Federica Brignoneová podľa webu neveitalia.it."Dôležité môže byť nízke štartovné číslo v 1. kole a zároveň si myslím, že na tejto zaujímavej trati so zmenami sklonu treba tlačiť od začiatku do konca napriek možným hrboľom na nej," dodala Brignoneová.