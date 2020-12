Petra Vlhová skončila tretia v obrovskom slalome v Courcheveli

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila tretia v sobotňajšom obrovskom slalome Svetového pohára vo francúzskom Courcheveli. Neudržala náskok po prvom kole, upevnila si však vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu, na ktorého čele má už 420 bodov. Zvíťazila Talianka Marta Bassinová o 46 stotín sekundy pred Švédkou Sarou Hectorovu a o 0,59 s pred Vlhovou.



Dvadsaťpäťročná slovenská reprezentantka obsadila tretie miesto aj v úvodnom tohtosezónnom "obráku" v Söldene, kde takisto triumfovala Bassinová. Medzitým si Vlhová pripísala víťazstvá v dvoch slalomoch v Levi aj paralelnom obrovskom slalome v Lechu. Štvrtý úspech za sebou nepridala, hoci sa s výrazným náskokom usadila na čele už po prvom kole. O 49 stotín sekundy viedla pred Bassinovou, Američanka Mikaela Shiffrinová na priebežnom treťom mieste zaostala o 0,65 s. Vo francúzskom stredisku v noci nasnežilo približne 40 centimetrov a husté sneženie s hmlou komplikovali viditeľnosť aj v deň pretekov. Vlhová sa na mäkkú a rozbitú trať vydala so štartovým číslom 1 a jej silový a dravý štýl platil v náročných podmienkach. V dynamickej jazde sa dokázala vyvarovať väčších chýb, jeden záklon ustála vďaka svojim fyzickým parametrom a čas nestratila ani miernou chybou v prechode zo strminy do záverečnej roviny.

Ďalšie lyžiarky mali na veľmi zatočenej trati novozélandského trénera problémy a ani jednej sa nepodarilo v prvom kole konkurovať slovenskej reprezentantke. Bassinová bola najbližšie z prenasledovateliek, no aj ona zaostala takmer o pol sekundy. Okrem Shiffrinovej sa pod sekundu zmestili už len Hectorová (+0,74 s) a Rakúšanka Stephanie Brunnerová (+0,98 s).



V druhom kole padla ešte hustejšia hmla. Na podmienky doplatila Novozélanďanka Alice Robinsonová, ktorej vypla lyža na jednej z nerovností. Naopak, Hectorová prehovorila do výsledkovej listiny výrazným spôsobom, keď predviedla druhú najrýchlejšiu druhú jazdu a zaradila sa na vedúcu priečku. S prudkými zmenami rytmu, ktoré nachystal rakúsky tréner, sa nevyrovnala Shiffrinová, do cieľa prišla s veľkou stratou 1,24 s na Hectorovú a klesla mimo pódiové umiestnenia. Bassinová bola ešte rýchlejšia, dokázala skĺbiť agresívny prejav s eliminovaním chýb a na výkon tejto dvojice Vlhová nestačila. Hneď v úvode prišla o veľkú časť náskoku, od druhého medzičasu už zaostávala, jej manko narastalo až do cieľa, kde sa však udržala na pódiu.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní – 1. kolo, Courchevel

I. kolo – výsledky

1. Petra Vlhová (SVK) – 01:08.82

2. Marta Bassinová (TAL) – + 0,49

3. Mikaela Shiffrinová (USA) – + 0.65

…

II. kolo – výsledky

1. Marta Bassinová (ITA) – 2:19,03

2. Sara Hectorová (SWE) – +0,46

3. Petra Vlhová (SVK) – +0,59

správu aktualizujeme