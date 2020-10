Skvelá Vlhová začala sezónu Svetového pohára na výbornú, v rakúskom Söldene skončila tretia

Prvé kolo jej nevyšlo

Vlhová obhajuje malé krištáľové glóbusy

Trénovať bude vo Fínsku

17.10.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová začala výborne sezónu Svetového pohára 2020/2021.V sobotňajšom obrovskom slalome v rakúskom Söldene obsadila vynikajúce 3. miesto a siedmykrát v kariére sa v SP dostala v tejto disciplíne na pódium.Úradujúcej majsterke sveta v obrovskom slalome nevyšlo prvé kolo na ľadovci Rettenbach a so stratou 2,02 sekundy za líderkou Martou Bassinovou z Talianska jej patrila až 10. priečka. "Neviem, kde bol problém. Na strmine som nešla tak, ako to dokážem. Musím si to rozobrať. Stále mám tie najvyššie ciele a v druhom kole chcem dať do toho všetko," povedala Vlhová pre RTVS po prvej súťažnej jazde v novej sezóne. V kariére si Vlhová pripísala už 35. pódium v SP.Druhé kolo zajazdila Slovenka omnoho lepšie a dosiahla v ňom najlepší čas spomedzi všetkých tridsiatich účastníčok, čo jej stačilo na posun nahor o sedem pozícií. Prvú priečku si napokon udržala Bassinová a druhá bola jej krajanka a obhajkyňa veľkého krištáľového glóbusu pre celkovú víťazku SP F ederica Brignoneová. V celkovom účtovaní Brignoneová zaostala za Bassinovou o 14 stotín sekundy, Vlhová v konečnom poradí stratila na víťazku 1,13 sekundy. Bassinová si vyjazdila ešte len druhé prvenstvo v pretekoch SP, v minulosti triumfovala tiež v obrovskom slalome v americkom Killingtone v závere novembra 2019."Po prvom kole som bola na seba nahnevaná a v druhom som sa snažila zmeniť mentálny prístup. Technicky som nešla zle, ale veľa som brzdila a v cieli to boli dve sekundy. To som sa snažila zmeniť, pustiť to a ísť tak, ako jazdím na tréningu. Veľmi sa teším z tretieho miesta. Dala som do toho všetko a napokon to vyšlo," prezradila Slovenka po pretekoch do kamier RTVS.Doterajším maximom Petry Vlhovej v obrovskom slalome v Söldene bola 8. pozícia z októbra 2016. V kalendárnom roku 2020 sa 25-ročná Liptáčka prebojovala šiestykrát. Vlhová v ročníku 2020/2021 obhajuje malé krištáľové glóbusy za minulosezónne prvenstvá v hodnotení slalomu a paralelných disciplín."Pódiové umiestnenie mi dodáva sebavedomie, že viem vyhrávať preteky. Ukázala som to v druhom kole. Príprava na sezónu bola veľmi dobrá, asi najlepšia za posledné roky, možno aj v kariére. Nemali sme skoro žiadne problémy napriek tomu, že bola korona. Cítim sa silná a preto ma prvé kolo hnevalo. Ukázala som, že mám na to," pokračovala slovenská lyžiarka.Najbližší súťažný štart čaká na Petru Vlhovej až o mesiac, v piatok 13. novembra to bude paralelný obrovský slalom v rakúskom stredisku Zürs pri dedinke Lech am Arlberg."Zostávam teraz na tri dni trénovať v Söldene, pretože sú tu super podmienky. Potom pôjdem na chvíľku domov a koncom októbra odcestujem trénovať do fínskeho Levi, odtiaľ na preteky do Rakúska a potom späť do Fínska," prezradila svoj program Slovenka..