 24hod.sk    Tlačové správy

Skvelé miesto na prácu: Tesco získalo ocenenie Najzamestnávateľ roka!


Reťazec aktuálne zamestnáva takmer 8 000 kolegýň a kolegov a za posledných 10 rokov v rámci odmeňovania vyplatil svojim zamestnancom vyše 1,4 miliardy EUR. Zamestnancom zároveň poskytuje širokú paletu ...



tesco najzamestna vatel 2025 676x507 5.2.2026 (SITA.sk) - Reťazec aktuálne zamestnáva takmer 8 000 kolegýň a kolegov a za posledných 10 rokov v rámci odmeňovania vyplatil svojim zamestnancom vyše 1,4 miliardy EUR. Zamestnancom zároveň poskytuje širokú paletu výhod a benefitov, pričom sa výrazne zameriava na podporu životnej a pracovnej rovnováhy. Aktivity Tesca ako zamestnávateľa ocenila v nezávislej ankete Najzamestnávateľ odborná porota aj verejnosť. Reťazec získal 1. miesto v kategórii Obchod a služby za rok 2025 a zároveň získal ocenenie Profesia Lab za inklúziu a zamestnávanie zdravotne znevýhodnených.


V Tescu aktuálne pracuje 70 % žien a 30 % mužov, z toho je medzi nimi až 18 rôznych národností. Vyše 6,5 % kolegov a kolegýň pracujúcich v Tescu je zdravotne znevýhodnených, čím reťazec významne prekračuje povinnosť zamestnávať aspoň 3,2 % ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou vyplývajúcu zo zákona.

"Sme veľmi hrdí, že sa nám opäť podarilo zabodovať v prestížnej ankete Najzamestnávateľ, v ktorej sme sa na popredných miestach umiestnili už po piatykrát. Tesco na Slovensku dlhodobo pracuje na tom, aby svoj talent a potenciál mohol rozvíjať každý bez rozdielu. Otvorený prístup, podpora rozmanitosti a inkluzívna firemná kultúra prispeli k tomu, že v Tescu nachádzajú uplatnenie kolegyne a kolegovia zo sociálne, zdravotne či inak znevýhodnených skupín. Teší nás, že naše aktivity ako jedného z najväčších súkromných zamestnávateľov si všímajú a oceňujú nielen naši kolegovia a kolegyne, ale aj verejnosť. Robíme všetko pre to, aby sme podporovaním rôznorodosti v našich tímoch vytvárali prostredie, v ktorom sa každý môže cítiť vítaný a ocenený," hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku.

Súčasťou vytvárania najlepších podmienok na prácu pre kolegyne a kolegov v Tescu je komplexný balík atraktívnych benefitov, pripravený na mieru podľa zamestnaneckých prieskumov. K špeciálnym finančným benefitom patrí napríklad zamestnanecká Clubcard so zľavou 15 % na všetky nákupy s možnosťou ušetriť až 1 100 eur ročne, ďalej hygienické potreby pre ženy na pracovisku zadarmo či kupón pri narodení dieťaťa. Zamestnanci si môžu vybrať zo širokej ponuky tie benefity, ktoré im vyhovujú – od Multisportu až po zľavy od partnerov.

Mimoriadnymi benefitmi na trhu sú stále rodinné benefity či možnosti flexibilnej práce. Osobitný dôraz kladie Tesco na životnú rovnováhu a zdravie svojich kolegýň a kolegov. Zamestnanci majú k dispozícii službu Virtuálny lekár, Linku pomoci Na nás sa môžete spoľahnúť, ktorá poskytuje zamestnancom finančné, právne či psychologické poradenstvo, ako aj Tesco Finest či vitamínové kupóny. Pre zamestnancov Tesco zároveň organizuje vzdelávacie webináre na podporu životnej rovnováhy a otvára diskusie na tému duševného zdravia.

Kolegyne a kolegovia v Tescu majú k dispozícii aj širokú škálu benefitov zameraných na podporu rodiny, ako napríklad dorovnanie materskej dávky do výšky čistej mzdy počas trvania materskej dovolenky, nadštandardnú podporu adoptívnych rodičov, pestúnov či pracovné voľno navyše pri významných životných udalostiach, ako je svadba, sťahovanie, úmrtie dieťaťa či sprevádzanie prváčika v prvý školský deň.

Každý rok je samozrejmosťou aj pravidelné zvyšovanie platov. Tesco zároveň podporuje spravodlivé odmeňovanie mužov a žien a dosiahlo výrazný pokrok pri vyrovnávaní rodového rozdielu. Za posledných päť rokov dosiahol reťazec v tejto oblasti výrazný pokrok – rodový rozdiel v odmeňovaní znížil takmer o tretinu.

V Tescu je súčasťou každodenného života diverzita a inklúzia. "Aby sme ešte viac posilnili náš záväzok vytvárať inkluzívne pracovisko, vlani sme už piatykrát uverejnili našu Správu v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie. Chceme ukázať, že inkluzívna kultúra nie je len niečo, čo sa snažíme vybudovať, ale že je kľúčovým prvkom našej spoločnosti. Chceme byť spoločnosťou odrážajúcou rozmanitosť komunít, v ktorých pôsobíme. Jednou z našich hodnôt je, že sa k ľuďom správame tak, ako chcú, aby sme sa k nim správali," dopĺňa Miroslava Rychtárechová.

Reťazec publikuje konkrétne dáta o svojej spoločnosti v Správe o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie za rok 2025. Zároveň Tesco pravidelne organizuje okrúhly stôl vo forme otvorenej diskusie s odborníkmi z oblasti inklúzie a rovnosti naprieč spoločnosťou, ktorí upozorňujú na aktuálne a najdôležitejšie výzvy na Slovensku.

Za dlhoročný inkluzívny prístup získalo Tesco v minulosti niekoľko prestížnych ocenení, medzi ktoré patrí Roma Spirit, Zodpovedná veľká firma a Výnimočný zamestnávateľ v rámci cien Via Bona Slovakia.

Rovnako sa spoločnosť zapája do iniciatív a programov, ktorých cieľom je zlepšenie uplatnenia znevýhodnených ľudí na trhu práce. Je súčasťou národného projektu Sme si rovní a programu Profesia Lab. V spolupráci s organizáciou ALTERNATÍVA poskytuje tranzitný program Zo školy do života, ktorý pomáha mladým ľuďom so znevýhodnením úspešne zvládnuť prechod zo školy do pracovného a osobného života.

Zdroj: SITA.sk - Skvelé miesto na prácu: Tesco získalo ocenenie Najzamestnávateľ roka! © SITA Všetky práva vyhradené.

