05. februára 2026
Fico utrpel najväčšiu politickú prehru, povedal Naď a ešte sa aj poďakoval Šutajovi Eštokovi – VIDEO
Tagy: Bývalý premiér Maďarský premiér Minister obrany SR Minister vnútra SR Podpredseda NR SR Predseda strany Demokrati Premiér Slovenskej republiky Vojenská technika
Robert Fico vo štvrtok utrpel svoju najväčšiu politickú prehru. Vyhlásil to predseda Demokratov a bývalý minister obrany
5.2.2026 (SITA.sk) - Robert Fico vo štvrtok utrpel svoju najväčšiu politickú prehru. Vyhlásil to predseda Demokratov a bývalý minister obrany Jaroslav Naď v reakcii na rozhodnutie Krajskej prokuratúry v Bratislave v súvislosti s darovaním vojenskej techniky na Ukrajinu.
„Falošná, odporná, klamárska a nechutná politika Roberta Fica (Smer-SD) dnes utrpela najväčšiu politickú prehru v celom politickom živote,“ vyhlásil Naď. Zdôraznil, že sa potvrdilo, že premiér je len obyčajný klamár, ktorému nezáleží na pravde, na záujmoch SR ani na občanoch. „Jediné, na čom jemu záleží, je ľudí zastrašiť a oklamať, aby získal moc,“ vyhlásil Naď.
Naď uviedol, že po rozhodnutí prokuratúry, ktorá nevzniesla v kauze darovania techniky Ukrajine žiadne obvinenia, má zmiešané pocity. Na jednu stranu je hrdý na ich bývalú vládu pod vedením Eduarda Hegera.
„Naša vláda konala absolútne morálne, konala správne a pomohla napadnutému susedovi. Na základe rozhodnutia orgánov činných v trestom konaní konala zákonne a navyše konala, citujem pána prokuratúra, ako dobrý hospodár. Čiže ešte aj výhodne pre občanov SR a pre štátny rozpočet,“ povedal Naď s tým, že je hrdý na všetkých kolegov, ktorí boli do projektu zapojení. Súčasne poďakoval svojim rodičom a deťom. „To, čo si oni vytrpeli kvôli týmto sviniarom, tak to im nezabudnem,“ vyhlásil predseda Demokratov.
Naď zdôraznil, že premiér Robert Fico, minister obrany Robert Kaliňák, podpredseda NR SR Tibor Gašpar, europoslanec Ľuboš Blaha a ďalší ho štyri roky obviňovali zo spáchania vážnych trestných činov, z vlastizrady, sabotáže, nehospodárneho nakladania s majetkom štátu či korupcie.
„Čo je z ich slov? Nič. Klamstvá,“ vyhlásil Naď s tým, že cíti zadosťučinenie a hrdosť. Na druhú stranu je však rozhorčený, že občania SR boli štyri roky klamaní.
„Štyri roky im hovorili ľudia zo Smeru na čele s Ficom, aký som zločinec, ako som sa rozhodol sám spáchať vlastizradu. Ja sa pýtam, kto je vlastizradca? Či ten, ktorý pomáha susedovi, ktorý je napadnutý a ukáže sa, že to robil zákonne, morálne a aj ekonomicky výhodne pre SR, alebo je vlastizradca ten, kto tu bol premiérom 15 rokov a nechal naše stíhačky nepoužiteľné, ktorý nechal protivzdušnú ochranu, ako to dnes bolo potvrdené, nefunkčnú a ktorá nechránila naše nebo, a ktorý nechal v skladoch 40-, 50-, 60-ročnú nezničenú muníciu a ohrozoval tak ľudí, ktorí bývali v blízkosti muničných skladov? Kto je vlastizradca sa pýtam?“ doplnil Naď.
Naď zdôraznil, že vo štvrtok sa tak definitívne ukázalo, že bývalá vláda konala v súlade so zákonom, v súlade so záujmami SR, v súlade s členstvom EÚ a NATO, a v súlade s morálkou. Naď súčasne vyzdvihol, aj napriek nepríjemným situáciám, profesionálnu prácu vyšetrovateľov.
„Boli pod obrovským tlakom, ja viem,“ zdôraznil Naď s tým, že nie je náhoda, že bolo podané trestné oznámenie na vyšetrovateľa, ktorý uzatvoril prípad darovania MiG-ov. Podľa Naďa ide o jasné zastrašovanie. „Tu chcem poďakovať ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD), lebo vďaka jeho tímu Darca sa preukázalo, že Naď nespáchal trestný čin ani v jednom prípade,“ vyhlásil Naď. Vo veci, ktorá je ešte otvorená, predpokladá predseda Demokratov rovnaký záver, keďže aj postup bol identický.
Naď súčasne pripomenul, že za darované MiG-y má Slovensko dostať 211 miliónov eur. „Kto to blokuje? Orbán. Ficov najlepší kamarát. Tak sa pýtam predsedu vlády, prečo nezavolá najlepšiemu kamarátovi nech nám okamžite pustí 211 miliónov za MiG-y? Prečo, keď sme my boli pri moci, tak to Maďarsko neblokovalo, a keď nastúpil Fico, tak to blokuje? Lebo to tak vyhovovalo Ficovi? Čím horšie, tým lepšie?“ povedal Naď. Premiér tak podľa neho vo štvrtok dostal obrovskú ranu, pretože všetci jeho voliči vidia, že ich oklamal.
Juraj Šeliga (Demokrati) dodal, že propaganda, ktorú Fico tlačil štyri roky, sa absolútne rozsypala. „Ak má nejaké zvyšky vlastnej sebaúcty, očakávame tlačovú konferenciu. Toto je zároveň verejná výzva, aby sa ospravedlnil Naďovi a vláde, ktorú viedol premiér Eduard Heger,“ dodal Šeliga. Fico podľa neho štyri roky klamal namiesto ponúkania riešení. Premiér podľa neho klamal len preto, lebo nemá čo ponúknuť.
„Živí v ľuďoch nenávisť a strach, a takýmto spôsobom sa snaží získať moc. Verím, že aj dnešok je ďalším klincom do politickej rakvy Roberta Fica, a že to znamená jeho koniec. Rozpadá sa im ten príbeh napadrť. Nevedia, čo majú robiť,“ dodal Šeliga, ktorý po štrvtku očakáva extrémne útoky na Demokratov a na Naďa.
V trestných konaniach, ktoré sa týkali darovania rôznej vojenskej techniky Ukrajine tri trestné konania právoplatne skončili bez vznesenia obvinenia. Živá naďalej zostala len jedna vec. Šéf Krajskej prokuratúry v Bratislave Rastislav Remeta priblížil, že ide o zločin vyzvedačstva.
Konkrétne sa záležitosť týka odovzdania technickej dokumentácie systému S-300 označenej stupňom utajenia „prísne tajné“ vojenskému atašé Ukrajiny na Slovensku, „čím došlo k porušeniu dohody medzi vládou SR a Ruskej federácie o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností,“ skonštatoval Remeta. Táto vec je podľa neho stále predmetom vyšetrovania. Zároveň orgány činné v trestnom konaní podľa Remetu obdržali ešte dve trestné oznámená.
