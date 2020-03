Skvelý Peter Sagan bojoval o triumf v 3. etape Paríž-Nice, v hromadnom špurte bol rýchlejší Cortina

aktualizované 18.16 hod.









Španiel Iván García Cortina z tímu Bahrain-McLaren vyhral 3. etapu na cyklistických pretekoch Paríž-Nice, ktoré sú zaradené do prestížneho seriálu WorldTour. Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) skončil hneď za ním na druhom mieste, ako tretí finišoval Talian Andrea Pasqualon (Circus - Wanty Gobert).

Víťaz pondelkovej etapy Talian Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) skončil ôsmy a ešte horšie dopadol šprintérsky líder tímu Deceuninck - Quick Step Ír Sam Bennett. Tesne pred cieľom utrpel pád, ktorý zrejme nezostane bez následkov na jeho ruke.



Nemec Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) skončil trinásty a udržal si líderskú pozíciu v pretekoch s náskokom 13 sekúnd pred Nizzolom a 24 sekúnd pred Belgičanom Jasperom Stuyvenom (Trek-Segafredo).



Peter Sagan si polepšil z trinásteho na desiate miesto, za Schachmannom zaostáva o 36 sekúnd. Sagan poskočil aj v bodovacej súťaži, aktuálne je s 13 bodmi už piaty. Na čele je Nizzolo s 24 bodmi.

„Tretia etapa a tretí deň jazdenie v studenom počasí a daždi. Úvod bol síce jednoduchší, ale v záverečných kilometroch to bolo nervózne a napäté. Väčšina šprintérov bola v záverečnom špurte bez tímových kolegov, šlo teda o súboj jednotlivcov. Bohužiaľ, ja som nastúpil príliš skoro a nebol som schopný udržať tempo až po cieľovú čiaru. Beriem teda druhé miesto. Max (Schachmann) bol dobre chránený, finišoval v prvej skupine a udržal si žltý dres lídra,“ zhodnotil Peter Sagan podľa oficiálneho webu tímu Bora-Hansgrohe.



Utorková etapa s Chalette-sur-Loing do La Chatre bola s 212,5 km druhá najdlhšia na 78. ročníku prestížneho podujatia a vzhľadom na jej nenáročný profil s jednou horskou prémiou III. kategórie sa očakával hromadný špurt a ten sa napokon aj napriek zlým poveternostným podmienkam odohral.



V závere mal v konkurencii viacerých šprintérskych hviezd nečakane najviac síl García-Cortina, pre 24-ročného pretekára to bolo len druhé víťazstvo v profikariére.



"Mal som dobrú pozíciu a v správny moment som vyrazil. Nečakal som, že zdolám všetkých skvelých šprintérov. Etapa sa jazdila v ťažkých podmienkach, som rád, že som to takto zvládol," uviedol Iván García Cortina v prvom rozhovore pre Eurosport.

3. etapa (Chalette-sur-Loing - La Chartre, 212,5k): 1. Iván García Cortina (Šp.) Bahrain-McLaren 5:49:55 h, 2. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 3. Andrea Pasqualon (Tal.) Circus - Wanty Gobert, 4. Cees Bol (Hol.) Sunweb, 5. Nacer Bouhanni (Fr.) Árkea Samsic, 6. Rudy Barbier (Fr.) Israel-Start Up Nation - všetci rovnaký čas ako víťaz,... 68. Juraj Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +1:53 min



Poradie po 3. etape: 1. Maximilian Schachmann (Nem.) Bora-Hansgrohe 13:12:01 h, 2. Giacomo Nizzolo (Tal.) NTT Pro Cycling +13 s, 3. Jasper Stuyven (Belg.) Trek-Segafredo +24, 4. Mads Würtz Schmidt (Dán.) Israel-Start Up Nation +25, 5. Sergio Higuita (Kol.) EF Pro Cycling +26, 6. Nils Politt (Nem.) Israel-Start Up Nation +28,... 10. Peter Sagan +36 s,... 90. Juraj Sagan (obaja SR) obaja Bora-Hansgrohe +14:41 min



Bodovacia súťaž: 1. Giacomo Nizzolo (Tal.) NTT Pro Cycling 24 bodov, 2. Maximilian Schachmann (Nem.) Bora-Hansgrohe 21, 3. Iván García Cortina (Šp.) Bahrain-McLaren 16, 4. Julian Alaphilippe (Fr.) Deceuninck - Quick Step 14, 5. Peter Sagan (SR) 13, 6. Tiesj Benoot (Belg.) Sunweb 13

