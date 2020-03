SZĽH je aktívny v boji proti koronavírusu, klubom odporúča prerušiť tréningový proces

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) v pondelok v súlade s oznámením Ústredného krízového štábu na dva týždne prerušil všetky súťaže a zrušil aj priateľské a prípravné zápasy na území krajiny. V utorok zväz prostredníctvom webového sídla informoval, že v rámci prevencie v boji proti koronavírusu odporúča všetkým klubom, aby prerušili aj tréningový proces."SZĽH odporúča klubom prerušiť tréningové procesy v záujme zabráneniu prípadného šírenia vírusu COVID-19, a to najmä v miestach a mestách, kde zriaďovatelia škôl prerušili vyučovanie na školách. SZĽH situáciu ďalej monitoruje a bude priebežne reagovať," uvádza sa vo zväzovom stanovisku.Program zvyšku aktuálnej sezóny v jednotlivých slovenských hokejových súťažiach je otvorený. V niektorých ligách ročník finišuje duelmi play-off, v najvyššej súťaži Tipsport lige zostáva do konca nadstavbovej časti odohrať ešte tri kolá. Ak sa situácia na Slovensku v súvislosti s koronavírusom nezhorší, súťaže by sa mohli opäť rozbehnúť od 24. marca. Dvojtýždňová vynútená prestávka však môže výrazne ovplyvniť zápasový kalendár a spôsobiť aj termínové kolízie s medzinárodnými podujatiami. Je preto otázne, v akom formáte sa slovenské súťaže dohrajú a či sa vôbec dohrajú.Spoločnosť Pro-Hokej, ktorá sa podieľa na riadení hokejovej Tipsport ligy, dočasne prerušila všetky svoje oficiálne aktivity. "Rešpektujeme rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. Zdravie hokejistov Tipsport Ligy, fanúšikov i celej verejnosti je prvoradé. Zákaz organizovania športových podujatí na Slovensku nás zastihol pred vyvrcholením Tipsport ligy, najdôležitejšej časti celej sezóny, ktorá zaujíma najviac fanúšikov. Momentálne sa snažíme analyzovať všetky dopady na súťaž, preveriť možnosti a riešenia vzniknutej situácie. Našou prioritou je, aby bola súťaž regulárne ukončená. V tejto chvíli však nechceme robiť predčasné rozhodnutia. V stredu 11. marca sa opäť stretnú zástupcovia tipsportligových klubov a budú rokovať o vzniknutej situácii," ozrejmil riaditeľ Pro-Hokeja Richard Lintner.