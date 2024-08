SKVELÝ ÚSPECH: Slovenskí tenisti do 12 rokov vybojovali zlato

Slovenskí tenisoví reprezentanti získali zlaté medaily na majstrovstvách Európy tímov do 12 rokov. Vo finále šampionátu, ktorý sa konal vo francúzskom Dijone, zvíťazilo trio Martin Adamča, Matteo Sanson a Ľuboš Húsenica nad domácim družstvom 3:0 na zápasy.





V kvalifikácii ME štartovalo celkovo 34 tímov. Slováci pod vedením kapitána Miloslava Grolmusa najprv zdolali v baráži o postup Bosnu a Hercegovinu, v kvalifikačnej skupine v nemeckom Fürthe si postupne poradili s Nemeckom (2:1), Rakúskom (3:0) a Veľkou Britániou (2:1). "Tieto letné ME boli veľmi ťažké. Už vo Fürthe sme dostali veľmi náročné tímy a pri žrebe som si hovoril, že ak postúpime zo skupiny, máme šancu niečo ukázať vo finále," skonštatoval na stredajšej tlačovej konferencii Grolmus.Vo finálovej B-skupine v Dijone potom Slováci triumfovali nad Bulharskom (3:0), Talianskom (2:1) i Švajčiarskom (2:1) a v súboji o zlato sa stretli s víťazom A-skupiny Francúzskom. Vo finálových dvojhrách bodovali Adamča a Sanson, výsledok už za rozhodnutého stavu upravili Adamča s Húsenicom vo štvorhre. Trojica tento rok získala najcennejší kov už druhýkrát, vo februári zvíťazila aj na halových ME."Vyhrať titul majstrov Európy je niečo špeciálne, nedeje sa to každý deň. Nám sa to podarilo dvakrát v priebehu jedného roka, čo je obrovský úspech. Udržať si výkonnosť je obzvlášť ťažké v mládežníckych kategóriách. U chlapcov často emócie prebijú racionalitu a ani prah bolesti nemajú rozvinutý ako dospelí. Nečaká sa od nich, že nastúpia na každý zápas stopercentne a v priebehu roka vyhrajú 14 zápasov," chválil svojich zverencov Grolmus.Podľa Adamču boli na turnaji najťažším súperom Francúzi: "V Nemecku bol najnáročnejší duel proti Rakúsku, to som hral viac ako tri hodiny. Vo Francúzsku posledný zápas, pretože som mal v hlave, že keď to vyhrám, vyhráme celý turnaj. Bolo to ťažké. Súper sa nevzdal, bojoval do poslednej lopty a musel som ísť na dno svojich síl."V súťaži dievčat bojovali o medaily aj Slovenky, trio Alexandra Janošková, Simona Nováková a Ella Bartáková podľahlo v stretnutí o bronz rovesníčkam z Rumunska 1:2. Nováková a Janošková prehrali dvojhry a vo štvorhre skorigovali výsledok Bartáková s Novákovou. "Sme radi, že v tomto nabitom období fungujú okrem veľkého tenisu aj podujatia pre všetky mládežnícke vekové kategórie," zhodnotil športový riaditeľ Slovenského tenisového zväzu Vladimír Habas.