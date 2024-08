Slovan má istú účasť Európsku ligu, no túži po Lige majstrov. Mali sme šťastie, že sme prežili úvod, hodnotí Weiss (video)

Ťažký zápas s výborným súperom

Takáč sa teší na zvučku Ligy majstrov





V stredu 21. augusta čaká "belasých" úvodný duel proti FC FC Midtjylland. Dánsky šampión v stredu remizoval v Budapešti s Ferencvárosom 1:1 a keďže doma triumfoval 2:0, zaslúžene postúpil do play-off. Úvodný zápas sa bude hrať na severe Európy v meste Herning, kde má Midtjylland svoje zázemie. Odveta na bratislavskom Tehelnom poli je na programe v stredu 28. augusta.





Zostrih a fotografie z úvodného zápasu

14.8.2024 (SITA.sk) - Futbalisti úradujúceho slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava remizovali v utorkovom odvetnom zápase 3. predkola Ligy majstrov na ihrisku cyperského APOEL Nikózia 0:0. Keďže "belasí" pred týždňom doma na Tehelnom poli uspeli 3:1, prenikli do play-off najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže.V ňom natrafia na dánsky FC Midtjylland, ktorý vyradil v 3. predkole Ferencváros Budapešť. Zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho si zároveň postupom cez súpera z Cypru zabezpečili minimálne účasť v skupinovej časti Európskej ligy. Duel v Nikózii potvrdil predzápasové slová trénera Weissa, ktorý avizoval, že domáci v odvete nezložia zbrane a podajú oveľa kvalitnejší výkon ako v prvom zápase v Bratislave.„Ťažký zápas s výborným súperom. Mali sme šťastie, že sme prežili úvod, rátali sme s tlakom. Fantastický Takáč nás niekoľkokrát podržal. Remíza je výborná. Mali sme dve-tri čisté šance, ale prišli sme pre postup, ten je a za to sme radi," zhodnotil kouč Weiss v priamom prenose televízie STVR Šport.Radosť z prvého prieniku Slovana do play-off Ligy majstrov od roku 2014 bolo cítiť aj na Vladimírovi Weissovi mladšom.„Veľa to pre mňa znamená, aj som to tak po zápase cítil. Dávame do toho všetci strašne veľa a všetko. Stojí nás to množstvo síl, fakt ideme na maximum. Som neskutočne rád, že sa nám podarilo postúpiť,“ vyhlásil kapitán slovenského šampióna pre oficiálny klubový web.Svoj najlepší duel od príchodu do Bratislavy z trnavského Spartaka odchytal brankár Dominik Takáč. Ten v Nikózii čelil 19 streleckým pokusom súpera, z toho päť išlo na jeho bránku.„Prežívame obrovskú radosť. Išli sme si všetci za týmto postupom. Je tu skvelá skupina hráčov. Čelili sme búrlivej fanúšikovskej základni súpera, vysokým teplotám, no i tak sme to zvládli. Tešíme sa na zvučku Ligy majstrov a chceme ešte absolvovať ďalší úspešný dvojzápas," povedal Takáč.