SKVELÝ ÚSPECH: Šramková postúpila už do semifinále v Nottinghame

Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa prebojovala už do semifinále dvojhry na trávnatom turnaji WTA 250 v Nottinghame. Vo štvrťfinále vyradila siedmu nasadenú Češku Lindu Noskovú 3:6, 6:4, 6:4. V dueli o postup do štvrtého finále na WTA Tour nastúpi v sobotu proti Američanke McCartney Kesslerovej. Na konte má zatiaľ jeden titul, vlani ovládla turnaj v thajskom Hua Hin.





Nosková mala v prvom sete duelu so Šramkovou navrch, keď dvakrát prelomila podanie súperky. V druhom dejstve slovenská jednotky Noskovú brejkla za stavu 2:2 O osude tretieho setu rozhodol Tildenov gem, v ktorom Šramková aj vďaka dvom víťazným returnom zobrala Noskovej servis. Turnaj v Nottinghame je pre Šramkovú súčasť prípravy na grandslamový Wimbledon.Zverenka trénera Milana Martinca zvládla v Nottinghame už tretí trojsetový zápas. „Dnes to bol pre mňa ťažký duel, lebo som nastúpila proti mojej kamarátke, s ktorou budem hrať štvorhru vo Wimbledone. Nečakala som, že sa mi na tráve podarí postúpiť až do semifinále. Na dvorci si to užívam a v sobotu urobím všetko pre to, aby som opäť zvíťazila," uviedla Šramková v pozápasovom interview. V onlajn vydaní svetového rebríčka WTA figuruje už na 34. mieste.

dvojhra - štvrťfinále:



Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Linda Nosková (ČR-7) 3:6, 6:4, 6:4