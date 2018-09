SkyToll/CzechToll možno začnú vyberať mýto v ČR už na budúci rok

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha/Viedeň 24. septembra (TASR) - Slovensko-české konzorcium SkyToll/CzechToll môže skôr, než sa očakávalo, nahradiť rakúsky Kapsch TrafficCom ako prevádzkovateľa mýtneho systému v Česku. Presný termín bude závisieť od toho, ako rýchlo konzorcium dokáže uviesť svoj satelitný systém do prevádzky, uviedol hovorca českého ministerstva dopravy Jakub Stadler.Výber mýta na českých diaľniciach by mohli začať obstarávať satelity namiesto mýtnych brán už na budúci rok. Minister dopravy Dan Ťok minulý týždeň podpísal 10-ročný kontrakt s konzorciom, ktoré tvoria firma CzechToll zo skupiny PPF Petra Kellnera a slovenský SkyToll. Zmluva predpokladá, že konzorcium začne mýto vyberať v roku 2020, podľa informácií českých Hospodárskych novín (HN) by však mohlo nahradiť Kapsch ešte v priebehu budúceho roka.uviedol Stadler pre HN s dôrazom na slovo maximálne. Dodal, že v súčasnosti nie je možné predvídať, či konzorcium SkyToll a CzechTollu skutočne začne mýto vyberať s predstihom.Záležať bude predovšetkým od toho, ako rýchlo sa podarí víťazným firmám nový systém uviesť do prevádzky. V zmluve so štátom stojí, že majú na prípravu 14 mesiacov. Prichystanie nového satelitného systému sa však dá zvládnuť aj výrazne rýchlejšie. SkyToll má výhodu v tom, že týmto spôsobom poplatky od kamiónov už vyberá na Slovensku.uviedol hovorca CzechTollu Miroslav Beneš.Jednou z motiváciou ministerstva dopravy pre predčasnú výmenu súčasného prevádzkovateľa môžu byť úspory. Minister Ťok tento rok vyzval Kapsch na rokovanie o zľavách pre štát. Koľko peňazí by sa však ušetrilo, keby spoluprácu s Rakúšanmi ukončil skôr, zatiaľ nikto nevyčíslil.S možnosťou, že o miliardový biznis s výberom mýta príde predčasne, počíta aj spoločnosť Kapsch.pripúšťa hovorca Kapsch David Šimoník.Štát s rakúskou firmou predĺžil zmluvu v auguste 2016, platiť začala v januári minulého roka. Za ďalšie tri roky výberu mýta mal Kapsch dostať 5,27 miliardy Kč (205,98 milióna eur).(1 EUR = 25,585 CZK)