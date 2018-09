Nesrovnal: Vstup šéfa BSK do volebnej kampane považujem za nevhodný

Na archívnej snímke primátor hlavného mesta Bratislava Ivo Nesrovnal. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 24. septembra (TASR) – Vstup predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu do volebnej kampane je nevhodný. Tvrdí to primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal, ktorý tak reaguje na pondelkové Drobove vyhlásenie k celomestskej parkovacej politike v Bratislave. Na margo slov šéfa BSK zároveň uviedol, že mu tiež neradí, kedy a aké materiály má predkladať Zastupiteľstvu BSK.Droba v pondelok vyhlásil, že schválenie spustenia celomestskej parkovacej politiky v Bratislave tesne pred novembrovými komunálnymi voľbami by bolo najhoršie možné riešenie. Nesrovnala preto vyzval, aby opätovný návrh na spustenie regulácie parkovania stiahol z rokovania štvrtkového (27.9.) bratislavského mestského zastupiteľstva.uviedol pre TASR Nesrovnal, ktorý chce primátorsky post obhájiť v novembrových komunálnych voľbách. K príprave spustenia bratislavskej parkovacej politiky podľa neho chýba len posledný formálny krok, a to schválenie zmeny štatútu v zastupiteľstve.podotkol Nesrovnal.Droba však tvrdí, že treba získať podporu, keď nie jednohlasnú, tak aspoň dostatočne veľkú, pre dobrý a komplexný nový návrh. Regulácia parkovania, ktorú navrhuje spustiť súčasný bratislavský primátor, by podľa Drobu nemala byť prijímaná, lebo je okolo toho množstvo netransparentnosti a rozruchu.skonštatoval šéf BSK. Zároveň vyzval všetkých kandidátov na primátora Bratislavy, aby pred voľbami verejne prisľúbili, že sa v prípade zvolenia do funkcie budú parkovacej politike venovať ako svojej priorite.Parkovacia politika v Bratislave platí od decembra 2016 zatiaľ len na papieri. Schválenie jej spustenia sa nedarí presadiť primátorovi v mestskom zastupiteľstve opakovane. Aby sa nové pravidlá parkovania v Bratislave stali realitou, je totiž potrebné prijať dodatok štatútu hlavného mesta.