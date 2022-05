Slabinou nového predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Andrassyho môže byť stranícka minulosť, tvrdí mimovládka

Kompetentný nominant

26.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slabinou nového predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomíra Andrassyho môže byť, že má stranícku minulosť ako bývalý poslanec Strany demokratickej ľavice.Stranícku minulosť mal tiež doterajší šéf NKÚ Karol Mitrík a aj nový podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo ako bývalý poslanec Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie.Andrassyho aj Ivanča nominovalo vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti , návrhy na kandidátov môžu podľa aktuálneho zákona podávať iba poslanci. Na sociálnej sieti to uviedla mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS).„Aj keď výberový proces podľa nás, žiaľ, kandidátov veľmi nepreveril (predkladať vopred nemuseli vízie riadenia úradu, do vypočutia pred parlamentným výborom nebola aktívne zapojená verejnosť), nového šéfa NKÚ považujeme na základe jeho doterajšieho pôsobenia i osobných skúseností za kompetentného nominanta,“ uviedla mimovládka.Podľa nej NKÚ sa za doterajšieho vedenia podarilo výrazne zvýšiť odborný kredit aj reputáciu. Omnoho zriedkavejšie sa objavovali aj podozrenia, že kontrolami alebo ich odkladaním ide na ruku tej či onej vládnej moci.„Potenciál NKÚ, ako rešpektovanej, vysokoodbornej a akcieschopnej autority reagujúcej na závažné podozrenia, však stále nebol naplno rozvinutý. Predpokladom na jeho ďalšie zvyšovanie je predovšetkým dôsledná nezávislosť úradu, finančné a personálne zázemie, ale aj ťah na bránu, ktorý prejaví nové vedenie,“ upozornila TIS.Pripomenula tiež, že NKÚ je mimoriadne dôležitou inštitúciou, ktorej úlohou je dohliadať nad zákonnosťou a efektívnosťou využívania verejných zdrojov štátom i samosprávou. Jej kontrolami tak prechádzajú veľké investície od diaľničných tendrov až po drobné dotácie obcí do dedinského futbalu.