Slafkovskému ani Montrealu sa nedarí, podľa experta mohol radšej hrať na MS do 20 rokov

Slafkovský nebodoval v ďalšom zápase

Nehral ani vlani

4.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský nezažíva príjemné obdobie v zámorskej NHL , momentálne ťahá sériu deviatich zápasov bez zisku bodu a jeho tím Montreal Canadiens prehral v ostatných šiestich dueloch. Expert Erik Leijon z denníka Montreal Gazette spochybnil rozhodnutie klubu nepustiť aktuálnu jednotku draftu nováčikov na majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov v Kanade.„Slafkovský nebodoval v deviatom zápase za sebou deň po tom, ako sledoval svojich krajanov trápiť Kanaďanov s Connorom Bedardom vo štvrťfinále MSJ. Nemožno preto nepochybovať o tom, či Montreal urobil správnu vec, keď nechal draftovú jednotku hrať 11:22 min proti Nashville namiesto toho, aby hrala na šampionáte," napísal Leijon po utorňajšej prehre Canadiens 3:6 s Nashville Predators. Osemnásťročný Košičan v ňom zaznamenal tri bodyčeky a mínusový bod.Juraj Slafkovský nehral za Slovensko na prebiehajúcich ani na vlaňajších letných MS hráčov do 20 rokov v Kanade pre povinnosti v zámorí. V doterajších 33 zápasoch za Montreal nazbieral 10 bodov (4+6), no naposledy bodoval ešte 14. decembra v dueli proti Ottawe Senators. Na MSJ 2023 hrali okrem neho všetci ostatní Slováci draftovaní klubmi NHL v minulom roku - obranca Šimon Nemec aj útočníci Filip Mešár,