Cristiano Ronaldo uprednostnil Saudskú Arábiu aj pred ponukami z Európy či zo zámoria, krajinu chce ukázať v inom svetle

4.1.2023 (Webnoviny.sk) - Hviezdny portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa v utorok predstavil fanúšikom saudskoarabského klubu Al-Nassr, s ktorým v závere minulého roka podpísal lukratívny kontrakt. Čoskoro 38-ročný rodák z Madeiry sa novému zamestnávateľovi upísal do júna 2025.Prezident klubu Musalli Almuammar neprezradil výšku Ronaldovho platu, ale médiá špekulujú o sume 200 miliónov dolárov ročne, čo by z neho urobilo najlepšie zarábajúceho futbalistu v histórii."Je to najlepší futbalista v histórii, takže je pochopiteľné, že dostane aj historický najvyšší plat. Také množstvo peňazí si naozaj zaslúži," povedal Almuammar o Ronaldovi, ktorého na štadióne Mrsool Park vítali tisícky fanúšikov. Päťnásobný najlepší hráč sveta a päťnásobný víťaz Ligy majstrov podľa jeho slov odmietol viacero ponúk aj z európskych klubov. Doposiaľ nikdy nehral mimo starého kontinentu."Som hrdý na toto rozhodnutie, moja práca v Európe je hotová. Vyhral som všetko a hral som za najväčšie kluby. Toto je nová výzva. Nikto nevie, že som mal veľa ponúk z Európy, Brazílie, Austrálie, USA aj Portugalska, mnohé kluby ma chceli. Ja som však dal svoje slovo tomuto klubu. Využil som túto šancu, lebo chcem túto krajinu a futbal v nej ukázať v inom svetle. Môj cieľ je, aby ste boli všetci šťastní. Prichádzam sem hrať, víťaziť, užívať si to tu a byť súčasť úspechu tejto krajiny a kultúry," uviedol C. Ronaldo pri predstavení.Aj keď je podpis Cristiana Ronalda masívnym impulzom pre futbal na Blízkom východe, Saudská Arábia by chcela túto svetovú značku využiť na posilnenie imidžu krajiny na medzinárodnej úrovni. Ronaldo by mal po skončení kontraktu v Al-Nassr ďalších päť rokov pôsobiť ako ambasádor a pomôcť Saudskej Arábii pri snahe o zisk práva organizovať MS 2030 po boku Egypta a Grécka.